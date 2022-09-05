Fatih Altaylı'dan 'Beştepe' kulisi! 'Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, Parlamentoyu kaybedeceğiz'

Olağanüstü bir şey olmaz ve erken seçim kararı alınmazsa 2023 Haziran'ında yapılacak seçimlerle ilgili Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan yeni kulis haberleri geldi. Altaylı, "AK Parti ve Beştepe eşrafı; cumhurbaşkanı seçimini kazanacaklarından ve Meclis'te çoğunluğu kaybedeceklerinden emin" iddiasında bulundu.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde kulislerde konuşulanları aktarıp, AK Parti ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kulislerinde konuşulanları aktardı. Altaylı, "AK Parti ve Beştepe eşrafının, cumhurbaşkanı seçimini kazanacaklarına ve parlamentonun çoğunluğunu kaybedeceklerine kesin gözüyle baktığını" yazdı.

AK Parti içinde "HDP oldukça karşımız blok olamaz" diye konuşulduğunu öne süren Fatih Altaylı, bu nedenle parlamentonun çoğunun kaybedilmesinden ciddi rahatsızlık duyulmadığının altını çizdi. Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mansur Yavaş tedirginli azaldı!

"AK Parti, özellikle de Beştepe eşrafı durumun iyiye gittiğinden emin. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını neredeyse kesin gözüyle görüyorlar. Mansur Yavaş tedirginlikleri de azalmış durumda. Ekrem İmamoğlu’nun oyun dışında kaldığına inanıyorlar.

Yaz başındaki karamsarlık dağılmış, 'Cumhurbaşkanlığı seçimini kesin kazanırız' havası Beştepe’ye hâkim olmuş yeniden. Saray’dan taşınma düşüncesi, özellikle danışmanlar arasındaki panik havası bitmiş. Cumhurbaşkanlığı’ndan eminler.

Parlamentoyu kaybetmekten rahatsız değiller çünkü...

Ama bir şeyden daha eminler. Parlamento çoğunluğunu kaybedeceklerinden. 'Meclis'te Cumhur İttifakı çoğunluğu kaybeder.' Birinciyi ne kadar kesin görüyorlarsa bunu da o kadar kesin görüyorlar. Ancak ilginç biçimde bundan ciddi bir rahatsızlıkları yok.

Bunun da nedeni şu. 'Çoğunluğu kaybedeceğiz ama karşımızda parçalı bir yapı olacak. Ortak hareket etmeleri imkansız. HDP oldukça karşımız blok olamaz' diye düşünüyorlar.

Buğday ambarında gezen çok sesli koro...

'Kaçınılmaz olarak ekonomik kriz de sürecek ve ağırlaşacak. Bunu da parlamento çoğunluğunun cumhurbaşkanını desteklememesine bağlar, başkanlık sisteminin de önemini göstermiş oluruz' diye umuyorlar. Öyle midir, değil midir bilmem. Ama iktidarın inancı bu yönde. Buğday ambarında gezen çok sesli koronun haberi olsun…"