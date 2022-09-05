Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren gelişme! Ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor

Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan uyuşmazlıklara arabulucu şartı getiriliyor. Düzenlemenin Ekim ayında Meclis’e gelip yasalaşması bekleniyor.

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Ev sahibi ve kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk şartının Ekim ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor. Düzenleme yasalaştığında ev sahibi ve kiracı arasındaki uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucu devreye girecek. Doğrudan mahkemeye gidilmesi halinde davalar reddedilecek.

Kira alacakları, kat mülkiyeti uyuşmazlıkları, komşuluk hukuku ihtilafları gibi uyuşmazlıkları arabulucu çözüme kavuşturacak.

"1 günde bile arabuluculuk ile çözülebilecek"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Avukat Arabulucu Umut Metin, "Mülk sahipleri ve kiracılar arasında uyuşmazlıklar olabiliyor. Arabuluculukta sorunlar 1 günde bile çok kısa sürede çözülebilirken diğer yandan mahkemeler yıllarca uzayabiliyor’" dedi.

Ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeye ilişkin de konuşan Metin, ‘’Kira konusunda arabuluculuk bugüne kadar uygulanabiliyordu. Yeni düzenleme yasalaştığı takdirde arabuluculuk zorunlu hale gelecek. Öncelikle taraflar anlaşmak için çaba sarf edecekler. Ev sahibi ve kiracılar uyuşmazlık yaşadığında arabulucuya gitmeden dava yoluna gittiklerinde dava usulden reddedilecek. Bu düzenlemenin kiracı ve ev sahibi için de faydalı olacağını düşünüyorum’’ diye konuştu.