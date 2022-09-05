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Avrupa ülkesi Çekya avukatlığa soyundu: Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez

Avrupa ülkesi Çekya avukatlığa soyundu: Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Çekya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik son sözlerini "kabul edilemez" olarak tanımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te konuştu.

Yunanistan'ın Türk jetlerine kilit atarak taciz etmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimini, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" ifadeleriyle uyardı. Erdoğan ayrıca, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Atina'dan cevap

Erdoğan'ın sözlerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yunanistan, günlük küstah ve her türlü sınırı aşan açıklamalar ve tehditler konusunda Türkiye'ye uymayacak. NATO içerisindeki birlik ve beraberliğe kimin zarar verdiğini göstermek için son günlerde yapılan provokatif açıklamaların içeriğine dair müttefiklerimize ve ortaklarımıza bilgi vereceğiz. Aynı zamanda uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde bölgenin tamamı için istikrar ve güvenlik sütunu olarak kalmaya devam edeceğiz."

Çekya'dan açıklama

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Çekya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik son sözlerini "kabul edilemez" olarak tanımladı.

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hedeflerimizden biri de AB-Türkiye diyaloğunu teşvik etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a hitaben yaptığı son açıklama gibi, AB'ye üye devletlerinin kabul edilemez şekilde tehdit edilmesi, bu konuda (diyaloğun teşvikini kastediyor) son derece yararsızdır" denildi.

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