Kız Kulesi işte böyle olacak? Kız Kulesi'nin restorasyondan sonraki halinin fotoğrafını paylaştı

İstanbul'un simgelerinden biri olan İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi'nde Eylül 2021'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışması devam ediyor. Restorasyon halinde olan Kız Kulesi'nin son fotoğrafı ortalığı karıştırdı. Çekilen bir videoda Kız Kulesi'nin arkasından geçen bir geminin restorasyon halinde olan yapının içinden görünmesi 'Kız Kulesi'ni restore ediyoruz dişe yakmışlar" tartışması başlattı.