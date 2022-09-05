Altında neler oluyor? Uzmanlar 1400 lirayı görür diyordu İslam Memiş'ten korkutan uyarılar: Bu daha bir şey değil
Altın fiyatı geçtiğimiz hafta 1000 liranın altını gördü yeni haftaya ise yatay bir seyirle başladı. 5 Eylül altının gram fiyatı 1003 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki çeyrek altın cumhuriyet altını ne kadardan satılıyor? Öte yandan piyasa uzmanı İslam Memiş'ten de dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
Altın fiyatları kafa karıştırmaya devam ediyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 1.002,3 liradan tamamlarken yeni haftada da 1.003 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 1.003 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.646 lira, Cumhuriyet altını da 6.730 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.710 dolardan işlem görüyor.
Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerine karşın Avrupa'daki enerji krizi ve Asya'daki jeopolitik gelişmelerle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi.