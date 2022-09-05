Okullarda maske zorunlu mu olacak? Bakan Özer canlı yayında açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini vurgulayan Bakan Özer, Sağlık Bilim Kurulu'nun şu an kapalı alanlarda maske kullanımıyla ilgili önerisinin bulunmadığını hatırlattı ve "Dolayısıyla dersliklerde maske kullanımı söz konusu olmayacak." dedi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber kanalında katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

"Okula kayıt parası" adı altında çok istisnai durumların yaygın bir problem gibi sunulduğunu kaydeden Özer, "Bakanlık okulların ihtiyacını karşılayamıyor" şeklinde oluşan bir algıyı da bu dönem yıktıklarını belirtti. Süreçle ilgili basına çeşitli yansımalar olduğuna dikkati çeken Özer, "Yaklaşık 234 ihbar aldık ve bu ihbarlar bağlamında da gerekli işlemleri yaptık, 3 okul yöneticimize ceza verdik." ifadesini kullandı.

"Yeni öğretmen istihdamı olacak"

Yeni atanan 20 bin öğretmenin görevlerine yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte güvenlik soruşturmalarının ardından başlamasının planlandığını ifade eden Özer, yeni öğretmen atamasına ilişkin bir soru üzerine, "Hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının yeni açılımlarına odaklanarak mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacak." diye konuştu.

Yüz yüze eğitime devam maske zorunlu mu?

Kovid-19 sürecine rağmen geçen yıl okulların yüz yüze eğitime devam ettiğini vurgulayan Özer, "Okullar, bu tip kriz durumlarında son kapatılması, ilk açılması gereken yerler." dedi.

Sağlık Bilim Kurulu'nun şu an kapalı alanlarda maske kullanımıyla ilgili önerisinin bulunmadığını hatırlatan Özer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla dersliklerde maske kullanımı söz konusu olmayacak. Ama isteyen öğrencilerimiz, hassasiyetleri olan ya da kendisini bir vaka olmasa bile korumak için hassasiyet gösteren öğrenci ve öğretmenlerimiz, istemeleri durumunda maskeleri, okullarımız tarafından ücretsiz şekilde temin edebilecekler. Şu an alarm verecek bir durum söz konusu değil. Büyük oranda Kovid ile ilgili süreçler atlatılmış oldu. Yeni vakalar, yeni olağanüstü durumlar olabilir. Biz her türlü olağanüstü koşula karşı okullarımızı, gerekli önlemleri alarak açık tutma ile ilgili irademizin arkasında duracağız."