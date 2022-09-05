Yaptığınız yoğurt sulanıyorsa dikkat! Yoğurdun sulanmaması için uygulayabileceğiniz yöntemler

Sofralarınızdan eksik omayan ve birçok kişinin kendi evinde süt mayalayarak yaptığı yoğurt nasıl saklanmalıdır? Yoğurdun sulanmaması ve sönmemesi için hangi şartlarda muhafaza edilmelidir? Yoğurdun sulanmaması için uygulayabileceğiniz yöntemleri sizler için hazırladık...

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Evde yapılan yoğurt veya hazır aldığınız yoğurt bazen sulanır ve süner. Bu da çok can sıkıcı bir durum olabilir. Peki, yoğurt neden sulanır ve süner? Yoğurdun sulanmaması ve sünmemesi için ne yapılır? İşte bütün bu soruların cevabını sizler için derledik. Bakın yoğurdun sulanmaması için yapmanız gerekenler nelermiş...

Yoğurt neden sulanır ve söner?

Yoğurt yaparken mayalama işleminin doğru uygulama yöntemleri ile yapılmaması durumunda birçok kişi, yoğurdun sulanması ve sünmesi gibi sorunlarla karşı karşıya gelir. Yoğurdun sulanmaması için mayalama sıcaklığının doğru olması önemli bir durumdur. Yoğurt mayalanırken öncelikli olarak alınan sütün iyice kaynatmanız gerekmektedir. Süt kaynattıktan sonra ise mayalama sıcaklığı olarak bilinen 40-45 dereceye gelene kadar beklemeniz gerekir.

Sıcaklığı ayarlamak

Sütün mayalanması için sıcaklığı ayarlamak istiyorsanız ve sütü ölçme imkanınız yoksa parmak ölçümü yapabilirsiniz. Süt ılıyınca serçe parmağınızı sütün içerine sokarak dokuza kadar sayabilirsiniz. Dokuza kadar saydığınız da tam dokuz dediğiniz an da parmağınız da yanma hissederseniz, bu durum eğer olması gereken yoğurt mayalama sıcaklığını elde ettiğiniz anlamına gelir.

Yoğurt mayalamak için tercih edilen sütle bağlantılı olarak da yoğurtta sünme ve sulanma gibi problemler meydana gelebilir. Tüm teknikleri doğru bir şekilde uygulamanıza rağmen mayaladığınız yoğurt da sünme ve sulanma gibi sorunların olduğunu görüyorsanız, satın aldığınız sütü değiştirmeniz de önerilir.

Yoğurdun sulanmaması ve sünmemesi için ne yapılmalıdır?

Yoğurdun sünmemesi ve sulanmaması için mayalama esnasında sütün çok yüksek sıcaklıkta veya düşük sıcaklıkta olmadığından emin olmalısınız. Sütün düşük ısıda olması yoğurdun sünmesine sebebiyet verirken, yüksek ısıda olması ise yoğurdun kesilmesine sulanmasına yol açar. Bu yüzden yoğurt mayalama işlemi yapılırken süt sıcaklığının doğru bir şekilde ayarlanması büyük önem taşır.

Yoğurt mayalama işlemi sırasında tercih ettiğiniz mayanın da yoğurdun sünmesi üzerinde bir etkiye sahiptir. Mayalama işlemi sırasında tercih ettiğiniz mayanın kaynağı, ev yoğurdu değil de hazır yoğurt ise bu durumda da, yaptığınız yoğurtta sünme problemi yaşayabilirsiniz.

Yoğurdun tamamen mayalanması için 5-6 saat oda sıcaklığında bekletmeniz yeterlidir. Daha uzun süreli olan bekletirseniz bu da sulanmaya sebep olabilecek etkenlerden biri olabilir. Sonrasında ise buzdolabında 1 gün dinlenmeye bırakılması büyük önem taşır.

Ayrıca yoğurdun sulanmaması için tahta kaşın kullanıp, yoğurdu aldıktan sonra içinde kaşık çukuru bırakmayın. Yoğurdun yüzeyinin her zaman düz olmasına dikkat edin.