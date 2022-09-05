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Suriye'deki helikopter kazası! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı; 1 askerimiz şehit düştü

Suriye'deki helikopter kazası! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı; 1 askerimiz şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğradığı elim hadisede Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit düştüğünü paylaştı.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün akşam saatlerinde içinde 8 askerin bulunduğu Skorsky tipi helikopter, teknik sebeplerden dolayı kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, 7 askerin sağlık durumunun iyi olduğunu 1 asker için arama çalışmaları başlatıldığını açıklamıştı.

Bakanlık yeni açıklamasında P.Uzm.Çvş. Ümit Kesti'nin şehit düştüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur...

-Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Ordulu şehit 1 çocuk babasıymış

Ordulu şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, “Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

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