Instagram'a hikaye atmak için kafelere gitmenize gerek yok! Bu San Sebastian Cheesecake tarifi kafedekilerden daha güzel

Kafelerde oldukça pahalıya satılan bir dilim San Sebastian Cheescake, sizleri sosyal medyaya hikaye atmanız için kendine çekmesin. Bu kolay tarif sayesinde evinizde de çabucak yapabilir ve Instagram hikayelerinizi süsleyebilirsiniz. Dikkat edin, paylaşımınızı görenler kapınıza dayanmasın. İşte dillere destan San Sebastian Cheesecake tarifi...

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San Sebastian Cheesecake tarifi

Sosyal medyada görünce canınızın çektiği, hemen bir kafede oturup sipariş ettiğiniz ve fotoğrafını çektiğiniz bu tatlıyı kendi evinizde çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapımı sanıldığından çok daha kolay olan ve pastanelerde satılandan farksız olan bu tatlıyı kendiniz istediğiniz zaman yaparak arkadaşlarınızla doya doya yiyebilirsiniz. Kafelerde satılanlardan daha güzel olacağına hiç şüpheniz olmasın. İşte sizler için derlediğimiz yapımı kolay, tadı muhteşem San Sebastian Cheesecake tarifi...

San Sebastian Cheesecake için malzemeler:

- 300 gram toz şeker (1,5 su bardağından biraz fazla)

- 60 gram un (Dolu dolu 2 yemek kaşığı)

- 4 adet yumurta (mutlaka oda ısısında olmalı)

- 950 gram taze peynir (mutlaka oda ısısında olmalı)

- 2 paket vanilya şekeri

- 500 gram krema (mutlaka oda ısısında olmalı)

- 1 çimdik tuz

***Bardak ölçüsü: 200ml***

San Sebastian Cheesecake yapılışı:

- Öncelikle yumurtayı ve mikserle yüksek ayarda 5 dk boyunca çırpın. Mikser yoksa çırpıcıyla iyice köpürene kadar çırpın.

- Unu ve vanilya şekerini küçük bir kapta karıştırın ve elekten geçirerek çırptığınız yumurta ve şekerin içine ilave edin.

- Önce kaşıkla karıştırın, ardından mikserle yüksek ayarda 5 dk boyunca çırpın ve daha sonra içerisine bir çimdik tuz serpin.

- Daha sonra karışımın içine peyniri ekleyin ve mikserle düşük ayarda pürüzler gidene kadar hepsini tekrar çırpın.

- Çırpma işlemini gerçekleştirdikten sonra içerisine kremayı da ekleyin ve biraz daha çırpın.

- Karışım hazır olunca bir fırın tepsisi alın ve içine alüminyum folyo serin.

- Tabansız kelepçeli kek kalıbını alüminyum folyo serdiğiniz fırın tepsisinin içine güzelce yerleştirin ve folyoyla sıkıca taban kısmının kenarları örtülecek şekilde kaplayın.

- Yuvarlak şekilde kestiğiniz yağlı kağıdı kalıbın iç tabanına düzgün bir şekilde yerleştirin.

- Şerit halinde kestiğiniz yağlı kağıdı kelepçeli kalıbın duvar kısmına yerleştirin.

- Hazırladığınız harcı elekten geçirerek tüm kenarlarına yağlı kağıt serdiğiniz kalıbın içine dökün.

- Daha sonra her şeyiyle hazır olan harcınızı, önceden ısıtılmış olan 210 dereceye ayarlanmış fırının içine yerleştirin ve üstü karamelize oluncaya dek 30 dk civarı pişirin.

- Tatlınız piştikten sonra dilerseniz ilk sıcağı geçtikten sonra, silerseniz de bir gece buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...