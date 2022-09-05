BIST 3.336
DOLAR 18,23
EURO 18,09
ALTIN 1.003,74
HABER /  EKONOMİ

İstanbul'da yüzde 100'ü geçti, 23 bin 586 TL oldu! İPA araştırması: Ağustos zam şampiyonu...

İstanbul'da yüzde 100'ü geçti, 23 bin 586 TL oldu! İPA araştırması: Ağustos zam şampiyonu...

İSTANBUL'da yaşam maliyetine ilişkin Ağustos ayı araştırmasının sonuçları yayımlandı. İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) araştırmasına göre, 4 kişilik bir aile için aylık gerekli gelir 23 bin 586 TL oldu. Ağustosta en çok hangi ürünlerde artış yaşandı? İşte İPA grafiği...

Abone ol

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ağustos ayına ilişkin "İstanbul'da Yaşam Maliyeti Araşırması"nı yayımladı. Buna göre İstanbul'da yaşam maliyeti aylık bazda yüzde 5,23 olurken, yıllık artış ise yüzde 101,69 olarak kaydedildi. Bu oranlar bir önceki ayda sırasıyla yüzde 3,80 ve yüzde 96,64 olmuştu.

Sadece 1 ayda bu kadar artış yaşandı

Araştırmaya göre ağustosta İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti için gerekli gelir 23 bin 586 olarak hesaplandı. Bu oran geride kalan aya göre 1.173 lira artışa tekabül etti.

En çok fiyat artışının yaşandığı ürünler: İlk sıra...

Ürün bazında bakıldığında ağustosta yüzde 43 ile fiyatı en çok artan ürün grubu ağız ve diş sağlığı bakımı ürünü oldu. Bu grubu ise yüzde 34'le salça takip etti. Ağustosta yumurtanın fiyatı ise yüzde 10 artış gösterdi.

Bulgur, makarna, tuvalet kağıdında artış yüzde 7 olurken, çay yüzde 6, bebek bezi yüzde 19 ve çocuk tişörtü ise yüzde 20 artış kaydetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Eşcinsellik sapkınlıktır' diyen Mehmet Ali Erbil 'AK Parti rönesans yaptı! Cem Yılmaz'ın yasaklanması lazım...
Foto Galeri 'Eşcinsellik sapkınlıktır' diyen Mehmet Ali Erbil 'AK Parti rönesans yaptı! Cem Yılmaz'ın yasaklanması lazım... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da amatör balıkçıların oltasına takıldı boyu 1.80 metre
Sakarya'da amatör balıkçıların oltasına takıldı boyu 1.80 metre
İstanbul Boğazı'ndaki iki yalı İBB'nin elinden alınarak Hazine'ye devredildi
İstanbul Boğazı'ndaki iki yalı İBB'nin elinden alınarak Hazine'ye devredildi
Doktorlardan, avukatlardan daha fazla kazanıyorlar! Sosyal medya fenomenlerinin kazancını duyunca dudaklarınız uçuklayacak
Doktorlardan, avukatlardan daha fazla kazanıyorlar! Sosyal medya fenomenlerinin kazancını duyunca dudaklarınız uçuklayacak
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu
Mutlu evliliğin sırrı bu yollarda gizli! Adım adım uygulayın ve sonucu görün
Mutlu evliliğin sırrı bu yollarda gizli! Adım adım uygulayın ve sonucu görün
Suriye'deki helikopter kazası! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı; 1 askerimiz şehit düştü
Suriye'deki helikopter kazası! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı; 1 askerimiz şehit düştü
Skandalları bitmek bilmiyor! Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış
Skandalları bitmek bilmiyor! Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış
5.4 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede büyük panik yaşandı
5.4 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede büyük panik yaşandı
İzmir'de kanser hastası babasını katletti! 20 yerinden bıçakladı nedeni ortaya çıktı
İzmir'de kanser hastası babasını katletti! 20 yerinden bıçakladı nedeni ortaya çıktı