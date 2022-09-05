İstanbul'da yüzde 100'ü geçti, 23 bin 586 TL oldu! İPA araştırması: Ağustos zam şampiyonu...

İSTANBUL'da yaşam maliyetine ilişkin Ağustos ayı araştırmasının sonuçları yayımlandı. İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) araştırmasına göre, 4 kişilik bir aile için aylık gerekli gelir 23 bin 586 TL oldu. Ağustosta en çok hangi ürünlerde artış yaşandı? İşte İPA grafiği...

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İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ağustos ayına ilişkin "İstanbul'da Yaşam Maliyeti Araşırması"nı yayımladı. Buna göre İstanbul'da yaşam maliyeti aylık bazda yüzde 5,23 olurken, yıllık artış ise yüzde 101,69 olarak kaydedildi. Bu oranlar bir önceki ayda sırasıyla yüzde 3,80 ve yüzde 96,64 olmuştu.

Sadece 1 ayda bu kadar artış yaşandı

Araştırmaya göre ağustosta İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti için gerekli gelir 23 bin 586 olarak hesaplandı. Bu oran geride kalan aya göre 1.173 lira artışa tekabül etti.

En çok fiyat artışının yaşandığı ürünler: İlk sıra...

Ürün bazında bakıldığında ağustosta yüzde 43 ile fiyatı en çok artan ürün grubu ağız ve diş sağlığı bakımı ürünü oldu. Bu grubu ise yüzde 34'le salça takip etti. Ağustosta yumurtanın fiyatı ise yüzde 10 artış gösterdi.

Bulgur, makarna, tuvalet kağıdında artış yüzde 7 olurken, çay yüzde 6, bebek bezi yüzde 19 ve çocuk tişörtü ise yüzde 20 artış kaydetti.