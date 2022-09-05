İstanbul Boğazı'ndaki iki yalı İBB'nin elinden alınarak Hazine'ye devredildi

İSTANBUL Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alarak Hazine'ye devretti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duyurduğu mülkiyeti İBB'ya ait olan İstanbul Boğazı'ndaki iki yalı Hazine'ye devredildi. İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının mülkiyetini İBB'den alarak Hazine'ye devretti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2009 yılından beri İBB ile yapılan sözleşme çerçevesinde THY, DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.'nin kiracısı olduğu Hatice ve Fehime Sultan yalıları ile ilgili, "Bir engelleme girişimi daha… İBB’nin en değerli gayrimenkulleri Hatice ve Fehime Sultan Yalıları’na el konulmak isteniyor. Halkın malı olan yalılar, kim oldukları, ne oldukları, hangi aile mensubu oldukları belli olmayan kişilere peşkeş çekiliyor" demişti.

Hatice Sultan Yalısı

THY ise Ekrem İmamoğlu'nu yalanlayarak, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarında yer verdiği gerçek dışı, hukuki durumu doğru yansıtmayan, yer yer itham ve hatta iftiraya varan açıklamaları tarafımızca hayret ve esefle izlenmiş olup, fiili ve hukuki gerçeğe aykırı hususların işbu açıklama ile tek tek cevap verilmesi zarureti doğmuştur. Şirketimiz THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş., Yalıların 2009 yılından bu yana kiracısıdır." denilmişti.

Fehime Sultan Yalısı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, "1964 yılındaki bir karara dayanarak yalılar Hazineye devredildi. İBB olarak hukuki haklarımızı kullanacağız. Yürütmenin durdurulması için dava açacağız" dedi.