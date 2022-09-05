Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var

Profesör Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda dün gece saatlerinden beri Muğla'nın güneyindeki fay sistemlerinde hareketlilik olduğunu belirtti.

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Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, Ege’nin güneyindeki fay bölgelerindeki harekete dikkat çekti ve yaptığı paylaşımla ‘Muğla’nın güneyi kıpır kıpır’ uyarısında bulundu. Görür'ün paylaşımı şöyle:

Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi.