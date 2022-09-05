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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İnternette yayımlandı! 2 milyar kişinin bilgileri çalındı TikTok'tan açıklama

İnternette yayımlandı! 2 milyar kişinin bilgileri çalındı TikTok'tan açıklama

Son gelen haberle birlikte TikTok kullanıcıları büyük paniğe kapıldı. TikTok’un kaynak kodlarının ve 2 milyardan fazla kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığı iddia edildi. Ele geçirilen bir takım verilerin internet ortamında paylaşıldığı öne sürüldü. TikTok'tan iddialara ilişkin açıklama geldi.

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Bir hacker internet sitesinde yapılan paylaşımla gündeme gelen iddiaya göre TikTok’un verilerini depoladığı Alibaba Cloud sunucusu hacklendi ve uygulamanın kaynak kodları açığa çıktı.

WeChat verileri de ele geçirildi

Hackerlar, ele geçirildiği iddia edilen verilerin bir kısmını internet üzerinden yayınladı. Hackerlar, erişim sağladıkları sunucuda TikTok’a ait kaynak kodlarının yanı sıra WeChat verilerinin de ele geçirildiğini açıkladı.

2.05 milyar kullanıcının bilgileri çalındı!

İddialara göre söz konusu veri tabanından toplamda 2,05 milyar kullanıcının bilgileri ele geçirildi. Fakat veri tabanında kullanıcıların hangi bilgilerinin yer aldığı paylaşılmadı.

Hackerlardan açıklama: Çok sayıda reşit olmayan insan...

Bununla birlikte hackerlar, WeChat ve TikTok’tan ele geçirdiklerini iddia ettikleri verileri yayınlamayacaklarını veya satmayacaklarını şu ifadelerle açıkladı: Girdilerin dünyanın her yerinden olduğunu düşünürsek, bunu satmamız veya yayınlamamız pek olası değil. Son olarak, bu veriler çok sayıda reşit olmayan insanı içermektedir. Kullanıcının bilgisi olmadan saklanan verilerle birlikte bu tür bilgilerin serbest bırakılması o kadar korkunç ki, tehlikeli bir şeye yol açabileceğini düşünüyoruz.”

TikTok'tan iddialara yanıt

Söz konusu iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte TikTok’tan hackerların açıklamalarını yalanlayan bir yanıt geldi. Bir TikTok yetkilisi olay ile ilgili şu açıklamada bulundu: Güvenlik ekibimiz bu iddiaları araştırdı ve söz konusu kodun TikTok’un backend kaynak koduyla tamamen alakasız olduğunu belirledi”

Dünyada 6'ncı

TikTok dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları sıralamasında 2022 Temmuz ayı itibariyle 6. sırada bulunuyor. Sıralamanın ilk sırasında ise Facebook yer alıyor. Facebook'u ise YouTube, Whatsapp, Instagram ve WeChat izliyor.

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