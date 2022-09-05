Doktorlardan, avukatlardan daha fazla kazanıyorlar! Sosyal medya fenomenlerinin kazancını duyunca dudaklarınız uçuklayacak

Son dönemlerde meslek olarak herkesin hayali olan hem eğlencesi hemde kazancıyla göz boyuyor. İşte dönemin popüler mesleklerinden sosyal medya fenomenlerinin kazancını duyunca sizde bu işe merak salacaksınız.

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Son dönemlerde yediden yetmişe herkesin ortak ilgi alanlarından biri olmayı başaran sosyal medya fenomenliği yapılan araştırmalara göre aylık kazancı fazla olan doktorluk, mühendislik, avukatlık gibi birçok meslekten daha fazla gelir sağladığı ortaya çıktı.

Tiktok, Youtube, İnstagram gibi birçok farklı sosyal medya platformu dünya genelinde yeni dijital yıldızların doğmasını sağlıyor. Reklamcılık ve içerik üretimiyle paraya para demeyen internet fenomenlerinin aylık kazançlarını duyanların ağızları açık kalıyor.

Ortalama olarak kıdemli bir avukatın maaşı aylık 21 bin TL, mühendislerin aylık maaşı 21.350, uzman doktorların ise aylık maaşı 17 bin 700 tl civarındadır. İşte hepsinden daha fazla kazandıran sosyal medya fenomenlerinin merak edilen aylık kazançları...

-Tiktok fenomenliği

Son dönemlerin yıldız uygulaması Çin merkezli sosyal medya platformu olan Tiktok diğer birçok platformun aksine reklam gelirlerini fenomenleriyle paylaşmıyor. Canlı yayın açma yetkisi olan kullanıcılarına sanal hediyeler sunan uygulama bir ay içerisinde 100 bin video görüntülenmesi olanlara İçerik Oluşturucu Fonu aracılığıyla kazanç sağlıyor. Tiktok camiasının dünya genelinde en ünlü fenomenleri aylık olarak ortalama on bin dolar yani 182 bin 200 TL gelir elde ettiği açıklandı.

-İnstagram fenomenliği

2010 yılından günümüze kadar popülerliğini koruyan uygulamalardan biri olan İnstagram fenomenlerinin post başına yüklü miktarda gelir elde ettiği uygulamalar arasında yer alıyor. Yaklaşık olarak 100 bin takipçisi bulunan İnstagram kullanıcıları ortalama 20 bin görüntülenmeye ulaşıyorsa yaptıkları paylaşım başına bin TL kadar ücret alıyorlar. 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan kullanıcıların ise paylaşım başına aldığı ücret 5 bin TL'den 30 bin TL arası değişiyor.

-Youtube fenomenliği

2005 yılından günümüze kadar gelen çevrim içi video izleme uygulaması Youtube içerik üreticilerine yüksek miktarda kazanç sağlayan uygulamalarının başında geliyor. Youtube platformunda kazanç sağlayabilmek için ise kullanıcıların en az bin abonesi ve 4 bin saat izlenmesi olması gerekiyor. Bir milyon izlenmeye sahip olan Youtube içerik üreticilerinin aylık kazancı ise 3 bin 400 dolar ve 40 bin dolar arasında değişmektedir.