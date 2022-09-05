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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken enflasyon açıklaması: Gerçekçi olmak lazım ve halka doğruları söylemek lazım

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken enflasyon açıklaması: Gerçekçi olmak lazım ve halka doğruları söylemek lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin en büyük sorunu olan enflasyona dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "'Yüzde yüz her şeyi düzelteceğiz, enflasyonu birdenbire çok düşük rakamlara indireceğiz' diye hayal peşinde değiliz" dedi.

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Kılıçdaroğlu, FOX TV'de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Halkın gündeminde zam ve hayat pahalılığının olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, ülkenin iyi yönetilmediğini ve kararların günlük alındığını savundu.

İktidarın 2023 hedeflerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Ekonomik büyümede sınıfta kaldılar. Öyle günlük rakamlarla milleti aldatamazlar." ifadesini kullandı.

Halka doğruları söylemek lazım

"Millet İttifakı kazandığında ekonominin yakıcı etkisi vatandaşın üzerinden ne kadar süre içinde uzaklaşır?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Altı lider olarak üzerinde uzlaştığımız bir zaman dilimi var. Altı ay içinde topluma nefes aldıracağız. 'Yüzde yüz her şeyi düzelteceğiz, enflasyonu birdenbire çok düşük rakamlara indireceğiz' diye hayal peşinde değiliz. Gerçekçi olmak lazım ve halka doğruları söylemek lazım. Önümüzde engeller varsa bu engelleri nasıl aşacağımızı da halka anlatmamız lazım." yanıtını verdi.

Devletin var olan bütün verilerini bilmek zorunda olduklarını, sonrasında belli kararları bir zaman dilimi içinde almaları gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Altı ay dememin nedeni şu, hemen süratli bir şekilde hasar tespit komisyonu verileri getirecek, verileri getirdikten sonra biz gerekli çalışmaları yapacağız. Mesela ilk yapacağımız işlerden birisi israfın önlenmesidir. İsrafın önlenmesiyle ilgili süratle bir genelge hazırlanacak. Bu konuda bütün partilerin çalışması var. Bütün partiler çalışmalarını yapıyorlar. İsrafın önlenmesiyle ilgili hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda bunlar daha sonra yazılı bir metne dökülecek. O genelgeyi çıkaracağız, israfı önleyeceğiz."

"Göreceksiniz dolar da avro da gerileyecek"

"Atılı masa iktidara gelirse dolar, avro, asgari ücret ne olacak?" sorusunu ise Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde göreceksiniz. Bir, vatandaşlar rahat nefes alacak. İki, genelde iş dünyası da dahil olmak üzere toplumda rahatlama olacak. Otoriter yapı sona erecek insanlar düşüncelerini özgürce ifade edecekler. Göreceksiniz dolar da avro da gerileyecek. Makul düzeylere gelecek bunlar. Şu anda gelmiyor, çünkü şu anda istikrar yok ve herkes geleceğinden endişe duyuyor." diye yanıtladı.

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