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Sakarya'da amatör balıkçıların oltasına takıldı boyu 1.80 metre

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da amatör balıkçıların oltasına takıldı boyu 1.80 metre

Sakarya’nın Arifiye ilçesinden geçmekte olan Sakarya Nehri’ne giden ve sportif amaçlı amatör balıkçılık yapan 3 arkadaş, yaklaşık 1.80 metre uzunluğunda 30 kilogram ağırlığındaki yayın balığını yakaladı.

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Sportif amaçlı amatör balıkçılık yapan Akyazılı Adem Sayılı, Mustafa Öztürk ve Yunus Birinci isimli 3 arkadaş balık avı için Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi mevkiinden geçmekte olan Sakarya Nehri’ne gitti.

Bir süre sonra sportif balıkçılardan Birinci’nin oltasına 30 kiloluk dev yayın balığı takıldı. Üç balıkçı arkadaş dev balığı zorlu mücadele sonrasında kıyıya çıkartmayı başardı.

Yaklaşık 1.80 metre uzunluğundaki balıkla poz veren Birinci, “Daha önce bu büyüklükte balık yakalamamıştım. Kıyıya çıkarmak için büyük mücadele verdik” dedi.

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