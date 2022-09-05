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Bakan Varank görme engelliler için kitap seslendirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Varank görme engelliler için kitap seslendirdi

BAŞAKŞEHİR Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Senin Sesin, Benim Kitabım” projesi gönüllüleri arasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bakan Varank, proje kapsamında kitap okuyan 383’üncü gönüllü oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başakşehir Belediyesi’nin görme engellilerin kitaplara erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiği “Senin Sesin, Benim Kitabım” projesine destek verdi, Rasim Özdenören’in “İmkânsız Öyküler” adlı kitabını seslendirdi.

Bakan Varank, “Başakşehir Belediyemiz, bu proje ile güzel bir sosyal belediyecilik örneğine imza atmış. Son derece anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duydum” dedi.

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