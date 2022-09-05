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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST KARADENİZ için teşekkür paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST KARADENİZ için teşekkür paylaşımı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festival alanından görüntülerin yer aldığı videoyla, TEKNOFEST KARADENİZ'e destek verenlere teşekkür etti.

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Bayraktar, sosyal medya hesabından, TEKNOFEST KARADENİZ'in sona ermesi nedeniyle hazırlanan videoyu, "Başladığı andan itibaren iklimi değiştiren, adeta yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi bizleri şarj eden bir TEKNOFEST'in daha sonuna geldik. TEKNOFEST KARADENİZ'de heyecanımıza ortak olan, bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Seneye İstanbul'da görüşmek üzere." notuyla paylaştı.

Ziyaretçiler, Anadolu Ajansının da aralarında bulunduğu paydaş kurumların stantlarında görev alanlar, gönüllüler ve yarışmacıların görüntülerinin olduğu videoda ise şu ifadeler yer aldı:

"TEKNOFEST'in 5. yılında Karadeniz'de Samsun'daydık. Yüz binlerce yarışmacı, yüzlerce paydaş ve gönüllü ile dünyanın en büyük teknoloji festivalini düzenlemenin haklı gururunu yaşadık. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek vermek için geldiler. Gördüler, dokundular. Ufuk açmak, geleceği bugünden yakalamak için çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadınız. Teşekkürler, Milli Teknoloji Hamlesi'ne gönül veren gençler, teşekkürler ülkemiz için yüksek teknoloji üretenler, gençlere yol gösteren öğretmenler, maddi manevi desteklerini bizden esirgemeyenler, bu yolda bizimle beraber yürüyenler, gönüllülerimiz, göklerin fatihleri çelik kanatlar, çocuklarını heyecanla festivale getiren anneler, babalar, TEKNOFEST ailesi. Teşekkürler Samsun, teşekkürler Karadeniz, teşekkürler Türkiye."

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