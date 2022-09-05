İsmailağa Cemaati hocası Hüseyin Çevik'ten Gülşen için olay sözler

Şarkıcı Gülşen'in imam hatip mezunlarıyla ilgili söylediği sözlerin yankıları sürüyor. Son olarak İsmailağa Cemaati'nin hocalarından Hüseyin Çevik, Gülşen'i hedef alarak, "Soyunmaya ne gerek var. Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun" ifadelerini kullandı.

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Şarkıcı Gülşen, Nisan ayındaki bir konserinde imam hatip mezunları ile ilgili söylediği sözler sonrası birçok kişinin tepkisiyle karşılaşmış, sonrasında hakkında soruşturma başlatılmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 4 gün kadar cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen, daha sonrasında tahliye edilmiş ve ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Gülşen'in tahliye olması sonrası olayın yankıları hala devam ederken son olarak İsmailağa Cemaati hocalarından Hüseyin Çevik, yaptığı ile konuşmasında Gülşen'i hedef alarak sert sözler sarf etti.

Hüseyin Çevik yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Soyunmaya ne gerek var. Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete. Yüzünden piyasa yapamıyor musun da sahnelerde, kliplerde soyunuyorsun?

Hüseyin Çevik, Youtube'da yayınlanan videosunda şarkıcıların hepsinin ahlaksızlık konusunda birbirleriyle yarıştığını söylerken konuşmasını şu şekilde tamamladı:

Ahlaksızlık almış başını gidiyor. Bugün şarkıcıların hepsi birbiriyle yarışıyor. Gülşen meselesini konuştuk geçen gün. Orada soyundu, burada soyundu, bayrak açtı rabbim onu hapse tıktı. Bir iki gün kaldı, neyse ne. Kaldı sonuçtu. O darlığı Allah ona gösterdi. Soyunmaya ne gerek var. Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete. Yüzünden piyasa yapamıyor musun da sahnelerde, kliplerde soyunuyorsun. El alemin adamını, sapığını yoldan çıkarıyorsun, utanmıyorsun. Ondan sonra ‘bu insanlar sapık’ diyorsunuz. ‘İmam hatipli sapık diyor’ bir de. Senden ala sapık mı var? Dertleri başka.

Gülşen ne demişti?

Şarkıcı Gülşen, Nisan ayında verdiği bir konserinde ekip arkadaşlarının birinden bahsederek "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Aradan geçen 4 ayın ardından bu sözleri yeniden gündeme gelen Gülşen için soruşturma başlatılmış ve şarkıcı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülşen, cezaevinde 4 gün kaldıktan sonra tahliye edilmiş ancak ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Gülşen'in ifadesi

Söz konusu olayın ardından şarkıcı Gülşen ifadesinde imam lakaplı Miraç isimli arkadaşı ile şakalaştığını söylemişti.

İşte Gülşen'in ifadesi: