BIST 3.346
DOLAR 18,22
EURO 18,10
ALTIN 1.003,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balıkçılar umduğunu bulamadı bolluk yok! Palamut, istavrit bakın ne kadar?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Balıkçılar umduğunu bulamadı bolluk yok! Palamut, istavrit bakın ne kadar?

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, balık avcılığını olumsuz etkiledi.

Abone ol

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, avcılığın ilk günleri umduklarını bulamadı. 

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü "Özellikle umut bağladığımız palamut avcılığı şu an çok düşük. Tezgahlarda bir bolluk söz konusu değil. Biz bunu tamamen deniz suyundaki sıcaklığa bağlıyoruz." dedi.

Sinop'ta, az miktarda avlanan palamudun tanesi 15 lira ile 30 lira arasında, mezgit ve istavrit ise kilogramı 30-35 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
İsmailağa Cemaati hocası Hüseyin Çevik'ten Gülşen için olay sözler
İsmailağa Cemaati hocası Hüseyin Çevik'ten Gülşen için olay sözler
Emlak Vergisi, MTV, harç ve trafik cezalarına rekor zam! 3 ay enflasyon yüzde sıfır çıksa bile...
Emlak Vergisi, MTV, harç ve trafik cezalarına rekor zam! 3 ay enflasyon yüzde sıfır çıksa bile...
Bakan Varank görme engelliler için kitap seslendirdi
Bakan Varank görme engelliler için kitap seslendirdi
İstanbul'da yüzde 100'ü geçti, 23 bin 586 TL oldu! İPA araştırması: Ağustos zam şampiyonu...
İstanbul'da yüzde 100'ü geçti, 23 bin 586 TL oldu! İPA araştırması: Ağustos zam şampiyonu...
İstanbul Boğazı'ndaki iki yalı İBB'nin elinden alınarak Hazine'ye devredildi
İstanbul Boğazı'ndaki iki yalı İBB'nin elinden alınarak Hazine'ye devredildi
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken enflasyon açıklaması: Gerçekçi olmak lazım ve halka doğruları söylemek lazım
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken enflasyon açıklaması: Gerçekçi olmak lazım ve halka doğruları söylemek lazım
Doktorlardan, avukatlardan daha fazla kazanıyorlar! Sosyal medya fenomenlerinin kazancını duyunca dudaklarınız uçuklayacak
Doktorlardan, avukatlardan daha fazla kazanıyorlar! Sosyal medya fenomenlerinin kazancını duyunca dudaklarınız uçuklayacak
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var
İnternette yayımlandı! 2 milyar kişinin bilgileri çalındı TikTok'tan açıklama
İnternette yayımlandı! 2 milyar kişinin bilgileri çalındı TikTok'tan açıklama
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu