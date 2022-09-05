Balıkçılar umduğunu bulamadı bolluk yok! Palamut, istavrit bakın ne kadar?

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, balık avcılığını olumsuz etkiledi.

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"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, avcılığın ilk günleri umduklarını bulamadı.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü "Özellikle umut bağladığımız palamut avcılığı şu an çok düşük. Tezgahlarda bir bolluk söz konusu değil. Biz bunu tamamen deniz suyundaki sıcaklığa bağlıyoruz." dedi.

Sinop'ta, az miktarda avlanan palamudun tanesi 15 lira ile 30 lira arasında, mezgit ve istavrit ise kilogramı 30-35 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.​​​​​​​