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Futbolculara saldıran kişi hakkında karar! Beşiktaş: Olacaklar baştan belliydi

Futbolculara saldıran kişi hakkında karar! Beşiktaş: Olacaklar baştan belliydi

MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasında sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beşiktaş Spor Kulübü'nden yaşanan olaylarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Josef de Souza ise 'Neden kırmızı kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum' dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a 3-2 yenildi.

Maçın bitimiyle birlikte kale arkası tribününden sahaya atlayan Berkay Ö. isimli bir taraftar ise Beşiktaşlı futbolculara tekme atarak saldırdı. Josef de Souza taraftara yönelik müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gördü.

Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan 20 yaşındaki taraftar, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğinde gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay Ö., yargılanmak üzere Ankara Batı Adliyesine sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece, ‘Adli Kontrol Şartıyla' serbest bırakıldı.

"Hakem eyyamcılık yapmıştır"

Beşiktaş Spor Kulübü olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Siyah- Beyazlıların açıklamasında "Sonunda olacaklar baştan belliydi. Ömer Erdoğan'ın futbol dışı talimatları maçın bu hale gelmesinde büyük rol oynamıştır. Hakem de Josef de Souza'ya kırmızı kart çıkartarak eyyamcılık yapmıştır" ifadeleri dikkat çekti.

Josef de Souza: Anlamakta güçlük çekiyorum

Kırmızı kart gören siyah-beyazlı oyuncu Josef de Souza da, şu açıklamayı yaptı: Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor.

Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum. Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor."

Beşiktaş'ın o paylaşımı:

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