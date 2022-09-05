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Silivri Cezaevi'nin adı değişti! Bakın Silivri Cezaevi'nin yeni adı ne oldu?

Silivri Cezaevi'nin adı değişti! Bakın Silivri Cezaevi'nin yeni adı ne oldu?

İSTANBUL Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın başvurusunu değerlendiren Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin adının Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.

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Türkiye'nin en büyük ve en bilinen cezaevi olan Silivri Cezaevi'nin adı değiştirildi. İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için cuma günü Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Yılmaz, dilekçesinde "Silivri denilince insanların aklına cezaevi geliyor. Bu da ilçemizin gelişmesini negatif yönde etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Başvuruyu değerlendiren Bakanlık, bu ismin Marmara Cezaevi olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.

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