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Benzin ve motorine kallavi zam geldi! LPG'ye indirim var mı? İşte 5 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine kallavi zam geldi! LPG'ye indirim var mı? İşte 5 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı. LPG'ye 41 kuruş indirim yapılacağı iddia edilmişti ancak henüz bir indirim haberi gelmedi.

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Petrol fiyatları ve dövizdeki oynaklık sonrası Cumartesi günü kallavi indirim gelen benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren yine zam geliyor. Zamlı fiyatlar 6 Eylül 2022 gününden (bu gece yarısı) itibaren pompaya yansıyacak. 

Cumartesi indirim, Salı zam yapıldı

Cumartesi günü benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı ve indirimli fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtıldı. Bu indirimin ardından benzin ve motorine zam haberi geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı.

Zamlı benzin ve motorin fiyatları...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.47 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18.66 liradan satılıyor. Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 lira 16 kuruşa benzinin litre fiyatı ise 19 lira 22 kuruşa çıkacak.

LPG'ye indirim var mı?

Bu gece yarısından itibaren LPG ücretlerine de 41 kuruş indirim geleceği iddia edilmişti. Ancak akaryakıt sektörü temsilcileri bu iddiayı doğrulamadı.

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