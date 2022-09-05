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Ürgüp'te kan donduran olay! Önce otobüs durağında ardından evin bahçesinde...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ürgüp'te kan donduran olay! Önce otobüs durağında ardından evin bahçesinde...

NEVŞEHİR'den son gelen haber kan dondurdu. Ürgüp ilçesinde bir kişi, kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği genci önce silahla yaraladı ardından bıçaklayarak öldürdü.

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İddiaya göre, D.A, bir süredir kızını rahatsız ettiği ileri sürülen İbrahim A'ya (26), otobüs durağında tabancayla ateş etti. D.A, yaralı halde kaçmaya çalışan genci bir evin bahçesinde yakalayarak bıçakla saldırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

D.A, suç aletleriyle jandarmaya teslim oldu. Jandarma, köyde olayların büyümemesi için güvenlik önlemi aldı.

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