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Mustafa Sarıgül'e büyük şok! TDP İzmir İl Başkanı ve 12 İlçe Başkanı topluca istifa etti

Mustafa Sarıgül'e büyük şok! TDP İzmir İl Başkanı ve 12 İlçe Başkanı topluca istifa etti

MUSTAFA Sarıgül'ün Genel Başkanlğını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin İzmir İl Başkanı Metin Çağrı, il yönetim kurulu üyeleri ve 12 ilçe başkanı ile birlikte partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) İzmir İl Başkanı Metin Çağrı, TDP İzmir İl Başkanlığında gerçekleştirdiği basın toplantısı ile istifa etti. Partisindeki görevinden, gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini açıklayan Çağrı, kendisi ile birlikte il yönetim kurulu üyelerinin ve 12 ilçe başkanının da istifa ettiğini söyledi.

Bayındır, Bayraklı, Buca, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Urla ilçe başkanlarının görevlerinden istifa ettiğini ifade etti.

“Şimdilik il başkanlığı görevimi bırakıyorum” diyen Çağrı, “Bundan sonra daha gür bir sesle halkın sorunlarını çözümleyebilecek, önerilerimiz üzerine çalışabileceğimiz, en demokratik ortamlarda ülkemize çözümler üretmek arzusu ile çalışacağız” dedi.

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