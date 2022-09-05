BIST 3.346
DOLAR 18,22
EURO 18,10
ALTIN 1.003,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden 'düşük maaş' protestosu

İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden 'düşük maaş' protestosu

DİSK'e bağlı Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de sendikal ayrımcılığa maruz kalıp açlık sınırının altında maaş aldıklarını belirterek, bu durumu protesto etti.

Abone ol

Saraçhane'deki İBB hizmet binası karşısında bulunan 75. Yıl Parkı'nda toplanan BTO-Sen üyesi işçiler, halay çekip, çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına BTO-Sen Örgütlenme Sorumlusu Erkan Urel, haziran ayında işten çıkartılan ve aralarında engellilerin de bulunduğu 16 kişinin belediye yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında söz verilmesine karşın işlerine iade edilmediğini söyledi.

Muvazaalı taşeronluk uygulamasının söz verilmesine karşın kaldırılmayıp yaygınlaştırıldığını aktaran Urel, "Sendikal ayrımcılığa ilişkin uygulamalara son verileceği kararları alınmıştı, bu kararlara da riayet edilmedi. Ücretlerin makul seviyeye getirileceğinde anlaşılmıştı, sadece yaklaşık 250 lira tutarında bir zam yapıldı, ücretler yine açlık sınırının altında bırakıldı. Yemek parası günlük net 36,50 lira olacak denilmesine rağmen bu tutar brüt olarak ödendi. Yol parası ise aylık net akbil tutarı kadar olacak denilirken bunda da kısıntılar gerçekleştirildi." diye konuştu.

Urel, son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı "İBB ve iştirak şirketlerinde çalışan bütün işçilere enflasyon farkı kadar zam yapılacağı" yönündeki açıklamaya rağmen sadece Ağaç AŞ işçilerinin bu kapsamın dışında bırakıldığını ifade etti.

İşverenin baskıları nedeniyle toplu iş sözleşmesi sürecinin davalık olduğunu ve yargı yolu ile işçilerin toplu iş sözleşmesi yapma haklarının en az 5 yıl boyunca engellendiğini vurgulayan Urel, belediye işçileri arasında açlık sınırının altında ve tek ikramiyesiz çalışan işçilerin Ağaç AŞ'de olduğunu dile getirdi.

Urel, yapılan haksız uygulamalara son verilip, sözlerin tutulmasını, ücretlerinin açlık sınırının üzerine çekilerek ayrımcılığa son verilmesini talep ettiklerini anlatarak, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

Bu arada gruba destek vermek için gelen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da burada bir konuşma yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cinsel organını ölçmek için yaptığı şey herkesi şaşkına uğrattı! Cinsel organına öyle bir şey soktu ki doktorlar bile çaresiz kaldı
Cinsel organını ölçmek için yaptığı şey herkesi şaşkına uğrattı! Cinsel organına öyle bir şey soktu ki doktorlar bile çaresiz kaldı
Ürgüp'te kan donduran olay! Önce otobüs durağında ardından evin bahçesinde...
Ürgüp'te kan donduran olay! Önce otobüs durağında ardından evin bahçesinde...
Saçları en çok beyazlatan besinler açıklandı! Sofralarınızdan uzak tutun
Saçları en çok beyazlatan besinler açıklandı! Sofralarınızdan uzak tutun
Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere 1 maaş ikramiye sözü!
Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere 1 maaş ikramiye sözü!
Silivri Cezaevi'nin adı değişti! Bakın Silivri Cezaevi'nin yeni adı ne oldu?
Silivri Cezaevi'nin adı değişti! Bakın Silivri Cezaevi'nin yeni adı ne oldu?
Futbolculara saldıran kişi hakkında karar! Beşiktaş: Olacaklar baştan belliydi
Futbolculara saldıran kişi hakkında karar! Beşiktaş: Olacaklar baştan belliydi
Balıkçılar umduğunu bulamadı bolluk yok! Palamut, istavrit bakın ne kadar?
Balıkçılar umduğunu bulamadı bolluk yok! Palamut, istavrit bakın ne kadar?
İsmailağa Cemaati hocası Hüseyin Çevik'ten Gülşen için olay sözler
İsmailağa Cemaati hocası Hüseyin Çevik'ten Gülşen için olay sözler
Emlak Vergisi, MTV, harç ve trafik cezalarına rekor zam! 3 ay enflasyon yüzde sıfır çıksa bile...
Emlak Vergisi, MTV, harç ve trafik cezalarına rekor zam! 3 ay enflasyon yüzde sıfır çıksa bile...
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST KARADENİZ için teşekkür paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST KARADENİZ için teşekkür paylaşımı