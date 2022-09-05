Cinsel organını ölçmek için yaptığı şey herkesi şaşkına uğrattı! Cinsel organına öyle bir şey soktu ki doktorlar bile çaresiz kaldı

Cinsel deney yapmak istediğini söyleyen 15 yaşındaki bir çocuk cinsel organının boyunu ölçmek için soktuğu şey yüzünden hastanelik oldu. 5 metre uzunluğundaki soktuğu şey doktorları bile çaresiz bıraktı.

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İngiltere'nin Londra eyaletinde Cinsel deney yapmak istediğini söyleyen 15 yaşındaki bir çocuk cinsel organının boyunu ölçmek isteyince tıp dünyasına ve ailesine büyük bir şok yaşattı.

5 metrelik USB kablosu soktu!

Cinsel organını ölçek isteyen çocuk cinsel organına 5 metrelik USB kablosu soktu. Kablonun çocuğun cinsel organına zarar vermesi ve cinsel organından kan gelmeye başlaması ile ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

USB kablosu şikayeti ile hastaneye başvuran 15 yaşındaki çocuk Londra Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. İsmi açıklanmayan gencin durumu doktor raporların göre "USB kablosunun iki distal portunun dış üretral kanaldan dışarı çıktığı ve düğümlü telin orta kısmının üretra içinde kaldığı tespit edildi. Hasta, ruh sağlığı bozukluğu öyküsü olmayan, aksi halde zinde ve sağlıklı bir ergendi." denilerek açıklandı.

Kablo düğümlenince durum ciddileşti

İlk önce metal bir çubukla çıkartılmaya çalışılan kablo daha sonra düğümlendiği için çocuk acil olarak ameliyata alındı. 15 yaşındaki çocuğun Ultrason rehberliğinde suprapubik bir kateter yerleştirildi ve yaklaşık 700 ml hematürik idrarı boşaltıldı. Rapora göre, cerrahlar kablonun bir ucunu anüsüne yakın bir kesiden ve geri kalanını penisinden çıkardı.

Cinsel merak sorunu

Ameliyatın ardından iki hafta gözetimde tutulan gencin iyileştiği gözlemlenince taburcu edilerek evinde gönderildi. Ruhsal problemlerinin olduğundan şüphelenilen çocuğun ruhsal bir bozukluğu olmadığı ve sebebinin ergenlik döneminde sık gözlemlenilen cinsel merak olduğu açıklandı. 15 yaşındaki çocuk kalıcı hasar kontrollerine devam edecek.