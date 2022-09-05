Evdekiler bu kurabiye olmadan çay içmiyor! İşte mis gibi kevgir kurabiye tarifi

Çayın kahvenin yanında sizin için tam bir vazgeçilmez olacak bir kurabiye tarifimiz var. Ağızda dağılan dokusuyla enfes kevgir kurabiyesi... Tadına doyamayacağınız o nefis kevgir kurabiyelerini bir kere denediğinizde müptelası olacaksınız. Eşiniz, dostunuz, tadına bakan kim varsa sizden tarifini almak için sıraya girecek. İşte kevgir kurabiyesi tarifi...

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Kevgir kurabiyesi tarifi

İçeceğin yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız kevgir kurabiyesi tam size göre... İnanılmaz kolay yapılışıyla zor günlerinizi kurtaracak ve harika tadıyla kendine hayran bırakacak... Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza emin olabilirsiniz. Ayrıca günlerce korunabilen tazeliği sayesinde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz ve üst üse birkaç gün bu lezzetli kurabiyeye doyabilirsiniz. Ağızda dağılan muhteşem dokusu ve yapısıyla sizi bambaşka diyarlara götürecek kevgir kurabiyesini yerken adeta bulutların üzerinde gezintiye çıktığınızı hissedeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday o enfes kevgir kurabiyesi tarifi...

Kevgir kurabiyesi için malzemeler:

- 125 gram tereyağı

- 1/2 çay bardağı sıvı yağı

- 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

- 1/2 su bardağı pudra şekeri

- 1 su bardağı nişasta

- 1 paket vanilin

- 1 adet yumurta

- 2,5 su bardağı un

Kevgir kurabiyesi yapılışı:

- Kurabiye yapımına başlarken, öncelikle derin bir karıştırma kabı alıp kabın içerisine tereyağı, sıvı yağı, elma sirkesi, pudra şekeri, nişasta, vanilin ve yumurtayı alın ve bütün malzemeleri iyi bir şekilde karıştırın.

- Katıştırdığınız malzemelerin üzerine azar azar ve yavaş yavaş un ilave edip tüm malzemeler birbiriyle özdeşlerinceye kadar yoğurun.

- Hazırladığınız hamurdan elinizle parçalar koparıp, kopardığınız parçaları tezgahın üzerine koyup, üstlerine kevgirle bastırın.

- Hamura bastırdığınız zaman kevgirin deliklerinden üzerine çıkan hamuru şekillerini bozmalan, dikkatli bir şekilde spatula yardımıyla toplayıp pişirme kağıdı sermiş olduğunuz bir fırın tepsisinin içine alın.

- Hazırlamış olduğunuz hamurun tamamı bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

- Yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisinin içine koyduğunuz küçük hamur parçalarını belli boyutlar halinde kurabiyeler şekline getirip, çok bastırmadan bir araya getirin. (Yani tepside birkaç tane kurabiye varmış gibi olacak.)

- Bütün hamur bittiği zaman kurabiyelerinizin şeklini ayarladığınız fırın tepsisini, önceden ısıtmış olduğunuz ve 180 dereceye ayarladığınız fırının içine koyun.

- 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin.

- 20 dakikanın sonunda, pişen kurabiyelerinizi fırından alın ve uygun bir yerde, oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

- Soğuyan kevgir kurabiyelerinizin üzerine pudra şekeri dökerek veya dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...