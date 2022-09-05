İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'un skandal Türkiye planı! 'Para verip mültecileri göndereceğiz'

İNGİLTERE'nin yeni Başbakanı Muhafazakar Parti Liz Truss oldu... Seçim sürecinde "Mültecileri Türkiye'ye göndeririz" diyerek Ankara-Londra hattında gerilim yaratan Truss, yarın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’ten hükümeti kurma görevini alacak. Truss, verdiği pozlar ve savunduğu politikalarla “Demir Leydi” lakaplı eski Başbakan Margaret Thatcher’a benzetiliyor.

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Temmuz ayında kabinesindeki bakanların üst üste istifa etmesiyle istifa etmeye zorlanan ve görevini bırakan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yerine gelecek isim belli oldu… Muhafazakar Parti’nin oylamasında Johnson kabinesinin dışişleri bakanı Liz Truss, İngiltere'nin yeni Başbakanı olarak seçildi. Verdiği pozlar ve savunduğu politikalarla “Demir Leydi” lakaplı eski Başbakan Margaret Thatcher’a benzetilen Truss, yarın görevi devralacak.

Milletvekillerine Türkiye planını anlatmıştı

Dışişleri Bakanı sıfatıyla Haziran ayında Ankara’ya gelen Liz Truss, o dönemki mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Johnson’ın istifa kararı sonrasında Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık yarışında öne çıkan isimlerden biri olan Truss’ın milletvekilleriyle yaptığı özel görüşmelerde sığınmacıları Türkiye’ye gönderme planını gündeme getirdiği 16 Temmuz’da ortaya çıkmıştı.

'Göçmenleri Türkiye'ye göndereceğim'

O dönem İngiliz medyasına konuşan Muhafazakar milletvekili Christopher Chope, Truss’ın başbakan olması halinde sığınmacıları Ruanda dışında farklı ülkelere de gönderme planına sıcak baktığını aktardı. Truss’a yakın bir kaynak da Truss’ın bu konuda Türkiye’yle müzakereye sıcak baktığını belirtti. The Times gazetesi, İspanya seçeneğinden vazgeçildiğini ancak Türkiye’nin göçmenlerin gönderileceği olası ülkeler arasında yer aldığını yazmıştı. Haberlerde halihazırda Türkiye’nin dünyada en fazla sığınmacıya ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna da dikkat çekilmişti.

Türkiye'den anında tepki gelmişti

Truss’ın Türkiye ile ilgili gizli planları sonrasında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç açıklamalarda bulunmuştu. Bilgiç, “Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak” demişti. Truss’ın mültecileri Türkiye’ye gönderme planını gündemine aldığı dönemlerde Türkiye’nin önde gelen siyasetçileri büyük tepki göstermişti.

Siyasetçiler Truss'un planı için ne demişti?

Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın dış güçler palavrasını artık bir kenara itelim. Batı böyle kullanışlı rejimleri sever. Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız...

Muharrem İnce: Sığınmacıları Türkiye'ye göndermeyi vaad eden Truss; Cumhurbaşkanı seçildiğimde sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz. İstiyorsanız İngiltere’ye gönderelim. Saçma sapan vaadlerinizi ötede verin. Haddinizi bilin!

Bahadır Erdem (İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı): Liz Truss'u etiketlediği sosyal medya paylaşımında İngilizce olarak, “Planlarınızı buna göre yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü İYİ Parti Türkiye'de yapılacak genel seçimleri kazanacak ve İngiltere'den gönderilen hiçbir mülteciyi kabul etmeyecektir” dedi.

Yarın görevi devralıyor! Yeni Demir Lady mi?

Yarın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’ten hükümeti kurma görevini alacak olan yeni Başbakan Truss’ın önünde çözüm bekleyen öncelikli konular arasında yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, artan enerji faturaları ve toplu grevler geliyor.

Truss, verdiği pozlar ve savunduğu politikalarla “Demir Leydi” lakaplı eski Başbakan Margaret Thatcher’a benzetiliyor. Parlak kırmızı, elektrik mavisi veya hardal sarısı giyen ve fotoğraflarında İngiliz bayrağının görülmesine özellikle dikkat eden Truss’ın Demir Leydi’ye öykündüğü öne sürülüyor.

“İngiltere’de Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan ikinci kadın” olan Truss, uzun süredir İran’da tutuklu bulunan iki İngiltere vatandaşının serbest bırakılmasını sağladı. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Kiev yönetimine verdiği destek ve Moskova’ya yönelik yaptırımlarda oynadığı rollerle de dikkati çekti.