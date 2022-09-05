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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu açıklandı 6 isim listede yer almadı

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu açıklandı 6 isim listede yer almadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 8 Eylül Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

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UEFA'nin internet sitesinde yer alan 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

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