Ankaragücü maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş'a Dele Alli şoku

Beşiktaş'ın Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve dün oynanan Ankaragücü maçında 1 gole imza atan Dele Alli'de sakatlık şoku yaşandı.

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Süper Lig 'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Dele Alli şoku yaşandı. Siyah beyazlıların Everton'dan kiraladığı yıldız futbolcu, dün oynanan karşılaşmada sakatlanarak yerini Josef de Souza'ya bırakmıştı.

Maç sonrasında ise sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiliz futbolcu "Beşiktaş için ilk gol. Sakatlanmak sinir bozucu ama umarım ciddi bir şey değildir. 3 puanı aldığınız için aferin takım." ifadelerini kullandı.

A Spor'un haberine göre 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun hamstring'de problem olduğu ve yapılacak olan MR çekiminin ardından son durumunun belli olacağı ifade edildi.