Arka Sokaklar'da büyük şok! Başrol oyuncusu 'elveda' deyip diziyi bıraktı işte Mesut Komiser'in bırakma nedeni

16 yıldır Kanal D ekranlarında hiç kesintisiz devam eden Arka Sokaklar dizisinde şok ayrılık. Dizinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki ünlü oyuncunun Arka Sokaklar'ı bırakma nedeni ne? İşte ayrıtılar...

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Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Arka Sokaklar'da şok ayrılık. Başladığı günden bu yana dizide başrolü paylaşan dizinin 'Mesut Komiser'i ünlü oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından kötü haberi verdi. Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca 632 bölümde de görev alan Şevket Çoruh, 'Hoşça Kal Mesut' başlıklı veda yazısında diziden neden ayrıldığını da açıkladı.

"Hoşça kal Mesut!" diyen Şevket Çoruh, "16 sezon 632 bölüm boyunca ARKA SOKAKLAR'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün yolun sonundayım" sözleriyle Anka Sokaklar'dan ayrıldığını resmin duyurmuş oldu.

Arka Sokaklar'dan neden ayrıldı?

Şevket Çoruh, diziden ayrılma nedenini ise, "Uzaktan görenler Mesut sanıyor, ber Şevket'e döndü benim hayatım" şeklindeki imalı sözlerle açıklayan Şevket Çoruh, dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu, kamera önünde ve kamera arkasında beraber çalıştığı arkadaşları ve seyircilerine teşekkür etti.

Arka Sokaklar'a 5 yeni oyuncu katıldı

17. sezonu için hazırlanan 'Arka Sokaklar' dizisine Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova gibi yeni isimler katıldı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu da dizideki rollerine devam edecek.

Şevket Çoruh kimdir?

Şevket Çoruh 30 Haziran 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi.Ailesi Artvinli olan Çoruh ailenin tek çocuğudur. Şevket Çoruh'un annesi terzi babası ise dolmuş şoförüdür. Ünlü oyuncu ilkokul ve ortaokul eğitimlerini Üsküdar Taşmektep İlkokulunda almıştır.

Şevket Çoruh, 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de yaşamıştır. Kartal Anadolu Lisesi mezunu olan Çoruh lise hayatından sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından bu yana farklı tiyatro oyunlarında yer alan oyuncu 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinde rol almaktadır.



Şevket Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde kendi imkanları ile İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne ismini verdiği tiyatroyu açtı.Müjdat Gezen Baba Sahne Tiyatrosunun açılışında Türk tiyatrosunda tulûatın simgesi olarak kabul edilen ve kendisine Münir Özkul'un devrettiği İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretmiştir..