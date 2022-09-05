Muğla sallandı! Ula açıklarında korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

MUĞLA'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'den üst üste depreme ilişkin açıklamalar geldi. Merkez üssü Ula açıkları olan depremin şiddetini AFAD 3.6, Kandilli ise 3.7 olarak açıkladı.

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Muğla'da vatandaşlar tarafından hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, Kandilli Rasathanesi açıklamalarına göre deprem, saat 16:45 sıralarında Ula ilçesi açıklarında yaşandı.

Muğla'nın Ula ilçesi açıklarında meydana gelen depremin şiddetini AFAD 3.6, Kandilli Rasathanesi ise 3.7 olarak duyurdu.

Bölgede sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa dair ajanslara bilgi geçilmedi. Öte yandan Muğla'da yaşayan bir vatandaşın AFAD'ın bilgilendirme paylaşımına '3.6 olamaz baya sallandık' yorumu yaptığı görüldü.

Depremden önce uyardı: Muğla'nın güneyi kıpır kıpır

Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege’nin güneyinde dün geceden beri meydana gelen depremlere dikkat çekti. Görür, “Muğla’nın güneyi kıpır kıpır” diyerek kısa süre önce sosyal medya hesabından uyardı.

Naci Görür, o uyarısında tam olarak "Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.