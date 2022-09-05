BIST 3.361
DOLAR 18,22
EURO 18,10
ALTIN 1.003,30
HABER /  GÜNCEL

Muğla sallandı! Ula açıklarında korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Muğla sallandı! Ula açıklarında korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

MUĞLA'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'den üst üste depreme ilişkin açıklamalar geldi. Merkez üssü Ula açıkları olan depremin şiddetini AFAD 3.6, Kandilli ise 3.7 olarak açıkladı.

Abone ol

Muğla'da vatandaşlar tarafından hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, Kandilli Rasathanesi açıklamalarına göre deprem, saat 16:45 sıralarında Ula ilçesi açıklarında yaşandı.

Muğla'nın Ula ilçesi açıklarında meydana gelen depremin şiddetini AFAD 3.6, Kandilli Rasathanesi ise 3.7 olarak duyurdu.

Bölgede sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa dair ajanslara bilgi geçilmedi. Öte yandan Muğla'da yaşayan bir vatandaşın AFAD'ın bilgilendirme paylaşımına '3.6 olamaz baya sallandık' yorumu yaptığı görüldü.

Depremden önce uyardı: Muğla'nın güneyi kıpır kıpır

Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege’nin güneyinde dün geceden beri meydana gelen depremlere dikkat çekti. Görür, “Muğla’nın güneyi kıpır kıpır” diyerek kısa süre önce sosyal medya hesabından uyardı. 

Naci Görür, o uyarısında tam olarak "Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Eşcinsellik sapkınlıktır' diyen Mehmet Ali Erbil 'AK Parti rönesans yaptı! Cem Yılmaz'ın yasaklanması lazım...'
Foto Galeri 'Eşcinsellik sapkınlıktır' diyen Mehmet Ali Erbil 'AK Parti rönesans yaptı! Cem Yılmaz'ın yasaklanması lazım...' Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu açıklandı 6 isim listede yer almadı
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu açıklandı 6 isim listede yer almadı
Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı Atatürk rolü için imaj değiştirdi! Saçlarını ve sakallarını bakın nasıl değiştirdi...
Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı Atatürk rolü için imaj değiştirdi! Saçlarını ve sakallarını bakın nasıl değiştirdi...
Galatasaray Gaziantep (CANLI YAYIN)
Galatasaray Gaziantep (CANLI YAYIN)
Cinsel organını beğenmediği için yaptırdı! İngiliz model ölümden döndü böyle dedi
Cinsel organını beğenmediği için yaptırdı! İngiliz model ölümden döndü böyle dedi
Evdekiler bu kurabiye olmadan çay içmiyor! İşte mis gibi kevgir kurabiye tarifi
Evdekiler bu kurabiye olmadan çay içmiyor! İşte mis gibi kevgir kurabiye tarifi
Benzin ve motorine kallavi zam geldi! LPG'ye indirim var mı? İşte 5 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorine kallavi zam geldi! LPG'ye indirim var mı? İşte 5 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları
İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden 'düşük maaş' protestosu
İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden 'düşük maaş' protestosu
Cinsel organını ölçmek için yaptığı şey herkesi şaşkına uğrattı! Cinsel organına öyle bir şey soktu ki doktorlar bile çaresiz kaldı
Cinsel organını ölçmek için yaptığı şey herkesi şaşkına uğrattı! Cinsel organına öyle bir şey soktu ki doktorlar bile çaresiz kaldı
Ürgüp'te kan donduran olay! Önce otobüs durağında ardından evin bahçesinde...
Ürgüp'te kan donduran olay! Önce otobüs durağında ardından evin bahçesinde...
Mustafa Sarıgül'e büyük şok! TDP İzmir İl Başkanı ve 12 İlçe Başkanı topluca istifa etti
Mustafa Sarıgül'e büyük şok! TDP İzmir İl Başkanı ve 12 İlçe Başkanı topluca istifa etti