Bakanlık duyurdu: Pençe-Kilit'te 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler için kaçınılmaz son belli!" diyerek Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.