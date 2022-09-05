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Bakanlık duyurdu: Pençe-Kilit'te 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!

Bakanlık duyurdu: Pençe-Kilit'te 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler için kaçınılmaz son belli!" diyerek Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.

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