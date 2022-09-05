Akşama yemek yapmaya zamanı olmayanlar koşsun! Pratik çiftlik köftesiyle tüm vakitiniz size kalsın
Özellikle sıkışık zamanlarda pratik şekilde hazırlamak için türlü türlü yemek tarifleri internet üzerinden araştırılıyor. Bunlardan birisi ise sebzeli çiftlik köftesi.Abone ol
Çalışan kişiler başta olmaz üzere birçok kişi, zaman zaman yemek yapmaya fırsat bulamayabiliyor. Kahvaltılık atıştırmaların yanı sıra pratik yemek tariflerine yönelen kişiler, internet üzerinden hızlı şekilde yapılan yemekler araştırılıyor.
Bu yemeklerin arasında sebzeli çiftlik köftesi de bulunuyor. Hem kolay bulunabilen malzemeleri, hem de pratik yapımı ile en çok tercih edilen sebzeli çiftlik köftesi, bu konuda en çok tercih edilen yemek tariflerinin başında geliyor. Peki sebzeli çiftlik köftesi malzemeleri nedir ve nasıl yapılır? İşte hem kolay yapılan hem de lezzetiyle damaklarda tat bırakan sebzeli çiftlik köftesi tarifi...
Sebzeli çiftlik köftesi tarifi için malzemeler
Köfte yapımı için
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250 gr kıyma
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1 dilim bayat ekmek içi
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1 tatlı kaşığı galeta unu
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1 soğan
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1 yumurta
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Tuz
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Karabiber
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Kimyon
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2 çorba kaşığı un
Sebzeli karışım için
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30 gr tereyağı
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2 soğan
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1 kereviz
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2 havuç
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1 su bardağı doğranmış domates
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1 çorba kaşığı domates püresi
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1 buçuk litre su
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2 patates
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1 su bardağı haşlanmış bezelye
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Yarım demet maydanoz
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Tuz
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Tane karabiber
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Kekik
Sebzeli çiftlik köftesi nasıl yapılır?
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Köfteyi hazırlamak için, maydanozu temizleyip iyice kıyın. Soğanı soyup rendeleyin. Suyunu süzüp soğanı ve maydanozu çukur bir kabın içine koyun.
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Rendelenmiş ekmek içi, galeta unu, kıyma, yumurta ve baharatı ekleyip bu karışımı iyice yoğurun. Köfte hamurundan misket büyüklüğünde parçalar koparın. Bu parçaları düzgün şekilde yuvarlayıp una bulayın.
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Sebzeli karışım için, soğan, kereviz ve patatesin kabuklarını soyup küp küp doğrayın ve havuçları temizleyip içine doğrayın.
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Kerevizin kararmaması için limonlu suda 5 dakika kadar bekletin. Maydanozu kıyın.
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Tencerede tereyağını ısıtıp soğanı iyice kavurun. Domates püresini ilave edip 1-2 dakika kadar daha kavurun.
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Sırasıyla havuç, kereviz ve konserve domatesleri kabın içine ekleyip 2-3 dakika kadar pişirin. Sıcak suyu ilave edip bir taşım kaynatın.
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Sonrasında köfteleri de ekleyip yaklaşık 10 dakika pişirin. Patates ve bezelyeleri ilave edip 5 dakika kadar daha pişirin.
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Ateşten indirmeye yakın kıyılmış maydanozu ekleyin. Tuz, kekik ve tane karabiberle tatlandırdıktan sonra servise hazır hale gelecektir.