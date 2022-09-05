Akşama yemek yapmaya zamanı olmayanlar koşsun! Pratik çiftlik köftesiyle tüm vakitiniz size kalsın

Çalışan kişiler başta olmaz üzere birçok kişi, zaman zaman yemek yapmaya fırsat bulamayabiliyor. Kahvaltılık atıştırmaların yanı sıra pratik yemek tariflerine yönelen kişiler, internet üzerinden hızlı şekilde yapılan yemekler araştırılıyor.

Bu yemeklerin arasında sebzeli çiftlik köftesi de bulunuyor. Hem kolay bulunabilen malzemeleri, hem de pratik yapımı ile en çok tercih edilen sebzeli çiftlik köftesi, bu konuda en çok tercih edilen yemek tariflerinin başında geliyor. Peki sebzeli çiftlik köftesi malzemeleri nedir ve nasıl yapılır? İşte hem kolay yapılan hem de lezzetiyle damaklarda tat bırakan sebzeli çiftlik köftesi tarifi...

Sebzeli çiftlik köftesi tarifi için malzemeler