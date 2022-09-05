BIST 3.361
DOLAR 18,22
EURO 18,10
ALTIN 1.003,30
HABER /  GÜNCEL

Firari Can Dündar’a 2 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı

Firari Can Dündar’a 2 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla firari Can Dündar hakkında 2 ayrı suçtan re’sen soruşturma başlatıldı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesaplarından "Boşuna beklemeyin: O 'süper savcı' gelmeyecek" şeklinde yapmış olduğu paylaşımlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla Gezi Parkı ve MİT tırları davalarının firari sanığı Can Dündar hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde firari Can Dündar’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!
Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu!
Eski eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı söyleniyordu! Emine Ün tatil pozlarıyla böyle nispet yaptı
Eski eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı söyleniyordu! Emine Ün tatil pozlarıyla böyle nispet yaptı
En bakımlı olan burçlar belli oldu! İşte uyurken bile mis gibi kokan burçlar
En bakımlı olan burçlar belli oldu! İşte uyurken bile mis gibi kokan burçlar
Akşener'e şikayette bulunan çiftçinin 5 yıldır kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı
Akşener'e şikayette bulunan çiftçinin 5 yıldır kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu açıklandı 6 isim listede yer almadı
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosu açıklandı 6 isim listede yer almadı
Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı Atatürk rolü için imaj değiştirdi! Saçlarını ve sakallarını bakın nasıl değiştirdi...
Çukur'un Yamaç Koçovalı'sı Atatürk rolü için imaj değiştirdi! Saçlarını ve sakallarını bakın nasıl değiştirdi...
Ankaragücü maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş'a Dele Alli şoku
Ankaragücü maçında sakatlanmıştı! Beşiktaş'a Dele Alli şoku
Galatasaray Gaziantep (CANLI YAYIN)
Galatasaray Gaziantep (CANLI YAYIN)
Cinsel organını beğenmediği için yaptırdı! İngiliz model ölümden döndü böyle dedi
Cinsel organını beğenmediği için yaptırdı! İngiliz model ölümden döndü böyle dedi
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'un skandal Türkiye planı! 'Para verip mültecileri göndereceğiz'
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'un skandal Türkiye planı! 'Para verip mültecileri göndereceğiz'