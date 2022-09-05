Firari Can Dündar’a 2 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla firari Can Dündar hakkında 2 ayrı suçtan re’sen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesaplarından "Boşuna beklemeyin: O 'süper savcı' gelmeyecek" şeklinde yapmış olduğu paylaşımlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla Gezi Parkı ve MİT tırları davalarının firari sanığı Can Dündar hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde firari Can Dündar’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.