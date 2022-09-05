Eski eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı söyleniyordu! Emine Ün tatil pozlarıyla böyle nispet yaptı

Ünlü model ve oyuncu Emine Ün geçtiğimiz haftalarda 9 yıllık eski eşi Tolga Karakaş ve kardeşi Mine Ün'ün aşk yaşadığı iddialarından sonra tatilde görüntülendi. Ünlü model tarz değişikliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

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Kariyerine model olarak başlayan daha sonra ise İbrahim Erkal'ın canısı filminde rol alarak oyunculuk kariyerine adım atan ünlü oyuncu ve manken Emine Ün güzelliği ile hafızalara kazınmıştı.

İddialar bomba gibi düşmüştü

Daha önce 2003 yılında oyuncu Emre Kınay'yla nikah masasına oturan ünlü isim kızı Duru'nun babasından 2009 yılında ayrılmış ve ardından 2012 yılında bir süredir aşk yaşadığı Tolga Karakaş ile nikah masasına oturmuştu.

Aşktan yana yüzü gülmeyen güzel oyuncu 2021'in nisan ayında Karakaş'tan da ayrılmıştı. Ayrılığın ardından ortaya atılan bomba bir iddia herkesi şok etmişti. İddialara göre Tolga Karakaş, Emine Ün'ü kardeşi Mine Ün ile aldatmıştı.

Pembe mayosuyla herkesi büyüledi

İddiaların ardından avukatı ile açıklama yapan Emine Ün, kız kardeşi ve eski eşi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını söylemiş ve devamında "Haber ve paylaşımlar iftira niteliğindedir. Yasal yollara başvuracağız" demişti.

İhanet iddiaları sonunda kafasından dertlerini atan Emine Ün şimdilerde tatilin keyfini çıkartıyor. Tatil pozlarını İnstagram hesabından paylaşan ünlü manken pembe mayosuyla verdiği pozlarla herkesi büyüledi.

"Storyde kalmasın"

Sosyal medyada değişimiyle dikkat çeken Ün, fotoğraflarındaki cesur halleriyle adeta hayranlarına şov yapıyor. Ünlü isim pembe mayolu paylaşımına "Storyde kalmasın" notunu düştü. Emine Ün'ün pozlarına "Deniz kızı", "Güzelliği ilk günki gibi" yorumları yaptı. İşte Emine Ün'ün o pozları...