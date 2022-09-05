Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme! İade süreci başladı

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Mustafa Levent Göktaş'ın iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.

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Bulgaristan’da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’da yakalanmış, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Firari Albay hakim karşısına çıktı

Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısına çıkarıldı. Göktaş’ın avukatı İvan İvanov, Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçlanan Göktaş hakkında, “Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı” dedi.

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da yakalanan ve Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçlanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli Albay Levent Göktaş, hakim karşısına çıkarıldı. Svilengrad Bölge Mahkemesi binasına elleri kelepçeli getirilen Göktaş’ın daha önce yarın sabah Haskova Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılacağı ifade edilmişti.

Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı Göktaş’ın avukatı İvan İvanov, Göktaş’ın geçtiğimiz hafta cuma günü rutin polis kontrolü sırasında Svilengrad yakınlarında yakalandığını hatırlatarak, Türkiye’de siyasi nedenlerle arandığını ve işlemediği bir cinayetle suçlandığını söyledi.

Göktaş’ın siyasi sığınma talebinde bulunmak için vizesiz giriş yapabildiği yeşil pasaporta sahip olmasına rağmen tutuklanmamak için Bulgaristan’a kaçak geçtiğini belirten İvanov, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Svilengrad Bölge Mahkemesi’ndeki duruşma devam ediyor.

Ne olmuştu?

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna’ya kaçan Hablemitoğlu'nun katil zanlısı eski binbaşı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak’ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi, suikastla ilgili olarak Levent Göktaş’ın ismini verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Göktaş, Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olmakla suçlanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bozkır ve 2 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Genişletilen soruşturmada savcılık Haziran ayında yeni bir operasyon başlattı.

Levent Göktaş ve Fikret Emek’in de bulunduğu 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi, 8 kişi gözaltına alındı ancak Göktaş’a ulaşılamadı.

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, suikastın firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş için hazırlanan kırmızı bülten talebini 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne göndermişti. Bunun üzerine emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Gözaltı kararları sonrası sosyal medyada "Levent Göktaş" ismiyle açılan hesaptan yapılan ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker karşıtı ifadelerin de yer aldığı açıklamada, "Saray’daki bazı isimlerin ifşa edileceği" söylenmişti.

Bu paylaşımlardan iki gün sonra Göktaş’ın avukatı Hüseyin Ersöz bir açıklama yayımlayarak, "müvekkiliyle bu süreçte bir iletişim kuramadığını ama hesabın sahte olduğunu" söylemişti.