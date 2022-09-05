Eski eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı söyleniyordu! Emine Ün tatil pozlarıyla böyle nispet yaptı

Oyuncu Emine Ün eşi Tolga Karakaş ile bir ihanet iddiası sonrası sürpriz şekilde ayrılmıştı. Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Emine Ün, yeni tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.

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Magazin dünyasının ünlü isimlerinden oyuncu Emine Ün, 2012 yılında evlendiği Tolga Karakaş ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında beklenmedik bir şekilde boşanmıştı.

Sürpriz boşanma sonrası Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş'ın ismi eski baldızı Mine Ün ile aşk dedikodularına karıştığı iddiası magazin gündeminde adeta deprem etkisi yarattı.

Tatilin keyfini çıkarıyor

Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş'ın, Emine Ün'ün kardeşi Mine Ün ile hem mesajlaşmaları hem de görüntülerinin olduğu iddia edildi. Boşandığı eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı iddiaları sonrası sessiz kalan Emine Ün ise şu aralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Pembe mayosuyla şov yaptı

Tatildeki pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşan Emine Ün pembe mayosuyla tatilde adeta şov yaptı. Geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilden kalan pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Emine Ün son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Artık daha cesur

Güzel oyuncu Emine Ün'ün gün geçtikçe daha cesur paylaşımlar yapması ise takipçilerinin dikkatinden.

Emine Ün kimdir?

Emine Ün 24 Eylül 1977 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Emine Ün lise eğitimini İstanbul Etiler Lisesi'nde aldıktan sonra eğitim hayatına devam etmemiştir. 1992 senesinde bir mankenlik ajansında modellik yapmaya başlayan Emine Ün modellik için ilk adımı burada atmıştır.

Emine Ün oyunculuk için Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi tecrübeli oyunculardan dersler almıştır. 2000 senesinde Star TV kanalında yayınlanan 'İmparator' isimli dizide İbrahim Tatlıses ile birlikte oynama fırsatı bulmuştur.

Daha sonra 2001 yılında yine Star TV'de yayınlanan 'Aynalı Tahir' dizisinde başrol oyuncusu olarak Dalya karakterine hayat veren Emine Ün, oynadığı bu karakterle birçok kişi tarafından ilgi odağı haline gelmiştir.

Emine Ün 2003 yılında oyuncu Emre Kınay ile dünya evine girmiş ve bu evliliklerinden Duru isminde bir kızları dünyaya gelmiştir. İkili 2009 yılında boşanma kararı alarak ayrılmıştır.

2012 yılında bu kez de Tolga Karataş ile dünya evine giren Emine Ün'ün bu evliliği bir ihanet iddiası üzerine 2021 yılında son bulmuş ve ikili boşanmıştır.