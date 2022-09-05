Aslan 10 kişi kalmasına rağmen Gaziantep'i devirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında 10 kişi kalmasına rağmen rakibi Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Gaziantep FK'nın golü 27. dakikada Sagal'dan gelirken, Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Gomis ile 90+1. dakikada Kitsiou kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 10'a yükseltirken, Gaziantep FK ise 10 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Gaziantep FK da sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Mertens rakibinden sıyrılıp çaprazdaki Oliveira’ya pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda Günay topu güçlükle kornere çeldi.

11. dakikada Gaziantep FK soldan geldi. Hanousek’in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan önce Figueiredo vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

17. dakikada Oliveira’nın pasında soldan hareketlenen Patrick van Aanholt kale sahası üzerine ortaladı. 2 savunmacının arasından Gomis vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç orta alandaki Maxim’i gördü. Bu futbolcunun pasında soldan ceza sahasına giren Sagal’ın çaprazdan sert şutunda top filelere gitti. 0-1

33. dakikada Abdülkerim’in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın arkasına hareketlenen Oliveira yakın mesafeden kafayı vurdu ancak kaleci Günay 2 hamlede topu kontrol etti.

36. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yunus’un yerden ortasına Abdulkadir Parmak ayak koydu ancak top Hanousek’in omuzundan kale sahasına geri döndü. Bu noktada yükselen Gomis kafayı vurarak topu filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oliveira önünü boşaltıp plase bir vuruş yaptı. Kaleci Günay son anda köşeye giden topu kornere tokatladı.

41. dakikada Kerem’in sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Boey’in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.

45. dakikada Abdülkerim’in hava topu mücadelesinde Figueiredo’ya yaptığı müdahale sonrasında Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu futbolcuya ikinci sarı kartını gösterdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Toreira topuk pasıyla Yunus Akgün’ü gördü. Genç futbolcunun plase vuruşunda kaleci Günay yatarak topu kontrol etti.

71. dakikada Gomis’in pasında soldan ceza sahasına giren Mertens, Ertuğrul Ersoy tarafından düşürülünce hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada topun başına geçen Gomis, penaltıyı kalecinin soluna doğru kullandı ancak Günay Güvenç bu pozisyonda geçit vermedi.

83. dakikada soldan bindiren Patrick van Anholt ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Seferovic’in kafa vuruşunda Günay gole izin vermedi.

83. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Veliu, Nelsson’a çalımını atıp yerden vuruşunu yaptı ancak Muslera topu kontrol etti.

90+1. dakikada Boey’in pasında topla buluşan Yunus’un şutunda kaleci Günay’dan topu Seferovic tamamladı. Meşin yuvarlak bir kez daha Günay’dan dönerken, Kitsiou’ya çarpan top filelere gitti. 2-1

Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçında ikinci sarı karttan 45. dakikada oyundan ihraç edildi.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray’da defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Abdülkerim ilk sarı kartını 31. dakikada Abdulkadir Parmak’a yaptığı hareket sonrasında gördü. 28 yaşındaki futbolcu 45. dakikada da hava topu mücadelesinde Joao Figueiredo’ya müdahalesinden dolayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bardakcı’ya ikinci sarı kartını gösterdi ve oyundan ihraç etti.

Abdülkerim Bardakcı ayrıca Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Galatasaray’da Seferovic’in yerine Gomis 11’de

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre Gaziantep FK karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, forvette Haris Seferovic’in yerine Bafetimbi Gomis’e görev verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre Gaziantep FK karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, forvette Haris Seferovic’in yerine Bafetimbi Gomis’e görev verdi. Gomis bu sezon ilk kez 11’de başlarken, Seferovic de ilk kez yedek kulübesinde oturdu.

Sarı-kırmızılılarda tedavisinin ardından takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ile Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Leo Dubois ilk kez 21 kişilik kadroda

Yazın kamp döneminde Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Fransız sağ bek Leo Dubois, iyileşmesinin ardından geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlamıştı. Dubois, Gaziantep FK mücadelesiyle ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11’i ile başladı.

Sarı-kırmızılılarda; Okan Kocuk, Leo Dubois, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman ve Kazımcan Karataş ise yedeklerde bekledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar stadı doldurdu

Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK maçına yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar stadın büyük çoğunluğunu doldururken, konuk ekip taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı. Sarı-kırmızılı tribünler, mücadele öncesinde tezahüratlarla takımlarını karşılaşmaya hazırladı. Taraftarlar, maç öncesinde ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için maç 1 dakika geç başladı.