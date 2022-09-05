Süper Lig'de 3 dev derbinin günü ve saati belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig 6-14. hafta müsabaka programı açıklandı. Açıklanan programa göre de 3 dev derbinin tarihi belli oldu. İşte 9 haftalık program ve derbi tarihleri...

Abone ol

Spor Toto Süper Lig’de 8. haftadan itibaren karşılaşmalar 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak belirlendi. TFF internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6. ve 7. haftalarda müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlanmıştır. Dünya Kupası arasından sonra 15. haftadan itibaren oynanacak olan müsabakaların başlama saatleri tekrar değerlendirilecektir. Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine müsabaka planlanamamaktadır. Bununla birlikte müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir.”

3 dev derbinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'de 8. hafta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü, Beşiktaş-Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar günü ve Galatasaray-Beşiktaş derbisi de 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

İşte açıklanan derbi tarihleri

2 Ekim Pazar

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

16 Ekim Pazar

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

5 Kasım Cumartesi

20.00 Galatasaray - Beşiktaş

Süper Lig'de 6 ve 14. haftalar arasında oynanacak olan maçların programı şu şekilde: