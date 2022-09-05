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Tayyip Erdoğan'ın namaz kıldıran videosu Can Ataklı'yı iyice delirtecek!

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Kur'an-ı Kerim okunmasından rahatsız olan gazeteci Can Ataklı, "30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık olur mu lan böyle bir şey" diyerek tepki göstermişti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalında çektiği videoda Can Ataklı'nın o sözlerini ve gelen tepkileri yorumladı...

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Can Ataklı'nın din ve dindarlara olan alerjisi bir kez daha depreşti. Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında Kur'an okunmasından rahatsız olan Can Ataklı, kendi Youtube kanalında dine ve dini değerlere olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Kur'an-ı Kerim okunması gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti. Daha önce de Milli Savunma Üniversitesi kürsüsü dua eden teğmenden rahatsız olan Ataklı, "30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık olur mu lan böyle bir şey!" ifadelerini kullanmıştı.

"TSK'yı cihad ordusuna çevirdiniz"
Can Ataklı, 30 Ağustos kutlamaları sırasında Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesine ve komutanların da ellerini havaya kaldırıp duaya 'amin' demesine katlanamadı ve "olur mu lan böyle şey" diyerek ağzını köpürte köpürte "Bunu yapamazsınız, Bütün orduyu İslam'ın kılıcı, cihad ordusuna çevirdiniz" diye isyan etmişti.

Can Ataklı'nın skandal sözlerini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.

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