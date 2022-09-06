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Adana'da "suda çırpınan kadın" ihbarı polisi harekete geçirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da "suda çırpınan kadın" ihbarı polisi harekete geçirdi

ADANA'da sulama kanalında bir kadının çırpındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, arama çalışması yaptı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde DSİ'ye ait sulama kanalında bir kadının çırpınarak yardım istediği ihbarı üzerine söz konusu yere polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İhbarcıyla görüşen ekipler, su dolu kanalda ve çevresinde çalışması başlattı.

Kanal boyunca yaklaşık 10 kilometre ilerleyen ekipler, köprü ayakları, kapaklar ve otluklarda arama yaptı.

Karanlık nedeniyle taban kısmı görünmeyen kanala el fenerleriyle ışık tutan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamadı.

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