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Bursa'da yangın çıkan lüks otel boşaltıldı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da yangın çıkan lüks otel boşaltıldı!

 BURSA'nın Nilüfer ilçesinde lüks bir otel yangın nedeniyle tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında binanın çatı kısmında hasar oluştu.

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Lefkoşa Caddesi'nde bulunan otelin çatı bölümünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otelde bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, bazı konuklar dışarda yangının söndürülmesini bekledi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında binanın çatı kısmında hasar oluştu.

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