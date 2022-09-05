CHP Milletvekili Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin; konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin; konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna verdiği cevapla siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gürsel Tekin, "Bende geri vites yok" deyip şöyle konuştu:

"Meclis'te HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir."

Gürsel Tekin ile Melih Gökçek kapıştı! HDP'li bakan oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Gürsel Takin'in HDP ile ilgili sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşıp, "CHP'liler açıkladı. Gürsel Tekin, HDP'yi bakanlık verilebileceğini çekinmeden açıktan söylüyor. Gürsel Harbi cevap ver. Askerlerimiz mi PKK'lı olacak, polisimiz mi PKK'lı olacak? Eğitimleri Kandil'de mi yapılacak" diye sordu.

Gürsel Tekin de "Sayın Gökçek, bu ülkede HDPliler Bakan oldu. Onaylayan da @RTErdogan'dı. O dönem polisi PKK’ya mı verdiniz, hakim ve savcıları eğitime Kandil’e mi yolladınız? İşinize gelince öyle devir değişince böyle bir anlayış olmaz. Türkiye’de anayasa var. Bu anayasaya göre hareket edilecek." cevabını verdi.