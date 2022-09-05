BIST 3.254
DOLAR 18,23
EURO 18,06
ALTIN 1.002,96
POLİTİKA

CHP Milletvekili Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin; konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap verdi. 

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin; konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna verdiği cevapla siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gürsel Tekin, "Bende geri vites yok" deyip şöyle konuştu:

"Meclis'te HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir."

Gürsel Tekin ile Melih Gökçek kapıştı! HDP'li bakan oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Gürsel Takin'in HDP ile ilgili sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşıp, "CHP'liler açıkladı. Gürsel Tekin, HDP'yi bakanlık verilebileceğini çekinmeden açıktan söylüyor. Gürsel Harbi cevap ver. Askerlerimiz mi PKK'lı olacak, polisimiz mi PKK'lı olacak? Eğitimleri Kandil'de mi yapılacak" diye sordu. 

Gürsel Tekin de "Sayın Gökçek, bu ülkede HDPliler Bakan oldu. Onaylayan da @RTErdogan'dı. O dönem polisi PKK’ya mı verdiniz, hakim ve savcıları eğitime Kandil’e mi yolladınız? İşinize gelince öyle devir değişince böyle bir anlayış olmaz. Türkiye’de anayasa var. Bu anayasaya göre hareket edilecek." cevabını verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kayseri'de 'intikam' cinayeti! Araç içerisinde silahla vurarak öldürdü.
Kayseri'de 'intikam' cinayeti! Araç içerisinde silahla vurarak öldürdü.
Alevlerin arasında kalan kadın, ikinci kattan aşağı atladı
Alevlerin arasında kalan kadın, ikinci kattan aşağı atladı
Can Ataklı 30 Ağustos'un Kur'an okunarak kutlanmasından rahatsız oldu! 'Olur mu lan böyle bir şey!'
Can Ataklı 30 Ağustos'un Kur'an okunarak kutlanmasından rahatsız oldu! 'Olur mu lan böyle bir şey!'
Kamil Koç otobüsü seyir halinde iken cayır cayır yandı! 36 yolcu ölümden döndü
Kamil Koç otobüsü seyir halinde iken cayır cayır yandı! 36 yolcu ölümden döndü
Yangında mahsur kalan anne çocuğunu balkondan attı! İşte o anlar
Yangında mahsur kalan anne çocuğunu balkondan attı! İşte o anlar
Husumetlisine defalarca kurşun sıkıp üstüne bir de sigara yaktı
Husumetlisine defalarca kurşun sıkıp üstüne bir de sigara yaktı
30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde İzel bayıldı
30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde İzel bayıldı
Devlet Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı 'Efebey'in ilk yayınını dinledi
Devlet Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı 'Efebey'in ilk yayınını dinledi
İzmir'de indirimli fritöz kavgası! Kadın çıkarıp tehdit etti: Dağıtırım burayı
İzmir'de indirimli fritöz kavgası! Kadın çıkarıp tehdit etti: Dağıtırım burayı
Erdoğan: Ey Yunan daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır
Erdoğan: Ey Yunan daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır