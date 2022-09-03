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İzmir'de indirimli fritöz kavgası! Kadın çıkarıp tehdit etti: Dağıtırım burayı

İZMİR'de yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada, indirimli fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kavga esnasında bir kadının biber gazı çıkartarak 'Dağıtırım burayı' demesi dikkat çekti. İndirimli fritöz kavgası vatandaşın kamerasında...

Olay, Buca Şirinyer'de bulunan ve yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada meydana geldi. Yeni açılan bir mağazanın indirimli ürünleri için izdiham çıktı.

Kampanya dahilinde bin 750 liraya satışa sunduğu öğrenilen fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında tartışma çıkarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Biber gazını çıkardı, 'Dağıtırım burayı' dedi

Kamera görüntülerinde, tek kaldığı öğrenilen fritözü kapışan vatandaşlar arasında yaşanan tartışma yer alırken, bu esnada bir kadının elindeki biber gazını göstererek tartışmaya son vermek için 'Sıkarım biber gazını, dağıtırım burayı' demesi dikkat çekti.

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