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Can Ataklı 30 Ağustos'un Kur'an okunarak kutlanmasından rahatsız oldu! 'Olur mu lan böyle bir şey!'

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Kur'an-ı Kerim okunması gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti. Daha önce de Milli Savunma Üniversitesi kürsüsü dua eden teğmenden rahatsız oan Can Ataklı, "30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık olur mu lan böyle bir şey!" dedi.

Can Ataklı'nın din ve dindarlara olan alerjisi bir kez daha depreşti. Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında Kur'an okunmasından rahatsız olan Can Ataklı, kendi Youtube kanalında dine ve dini değerlere olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. 

Can Ataklı, 30 Ağustos kutlamaları sırasında Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesine ve komutanların da ellerini havaya kaldırıp duaya 'amin' demesine katlanamadı ve "olur mu lan böyle şey" diyerek ağzını köpürte köpürte "Bunu yapamazsınız, Bütün orduyu İslam'ın kılıcı, cihad ordusuna çevirdiniz" diye isyan etti. 

Can Ataklı skandal Youtube yayınında aynan şuyla konuştu: "Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor. 30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık. Kimse kızmasın, darılmasın arkadaş ne oluyor ya. Olmaz. Bir devlet düzeni içindeyseniz bunu yapamazsınız. Siz bütün orduyu İslam'ın kılıcı, cihad ordusuna çevirdiniz. Olur mu lan böyle bir şey!"

Dua eden teğmen de rahatsız etmişti

Can Ataklı'nın TSK içinde dindarların yer almasından, komutanların Kuran okunmasını dinleyip, dua etmesinden rahatsız olduğu ilk olay bu değildi.  Milli Savunma Üniversitesi kürsüsü dua eden teğmenden rahatsız olan yazar Can Ataklı, "Bana sorarsanız bu teğmene elbette hiçbir şey yapılmayacak" diyerek o teğmenin TSK'dan atılması gerektiğini savunmuştu. 

Bayörtülü öğretmen faica!

AK parti iktidarından kurtulmak için büyük orman yangıları çıkması, büyük afetler yaşanması gerektiğini savunan Can Ataklı, başörtülülerin öğretmenlik yapmasına izin verilmesini de "İmaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey olamaz”

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