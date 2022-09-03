BIST 3.223
DOLAR 18,20
EURO 18,12
ALTIN 1.002,68
GÜNCEL

30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde İzel bayıldı

30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan, ikinci konserlerini Fethiye'de verdi. Konser sırasında baygınlık geçiren İzel, yürekleri ağza getirirken, şarkıcının yardımına arkadaşları Çelik ve Ercan koştu.

90'lı yıllara damga vuran, albüm satışları rekor kıran efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmişti.

İkinci konser Fethiye'deydi

İzel - Çelik - Ercan, İstanbul'un ardından ikinci konserlerini Muğla'nın Fethiye ilçesinde verdi. Ancak konser sırasında korkutan anlar yaşandı.

Sahnede fenalaştı

İzel şarkı söylediği esnada bir anda fenalaştı. Sahnede fenalaşıp bayılan İzel'in yardımına Çelik ve Ercan yetişti. O anlar İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen seyirciler tarafından kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Devlet Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı 'Efebey'in ilk yayınını dinledi
Devlet Bahçeli, ismini koyduğu radyo kanalı 'Efebey'in ilk yayınını dinledi
İzmir'de indirimli fritöz kavgası! Kadın çıkarıp tehdit etti: Dağıtırım burayı
İzmir'de indirimli fritöz kavgası! Kadın çıkarıp tehdit etti: Dağıtırım burayı
TFF saldırısında zanlıların olay yerine geliş ve gidişi kameralara yansıdı
TFF saldırısında zanlıların olay yerine geliş ve gidişi kameralara yansıdı
Kadına şiddet kamerada! Mahalleli kurtardı genç kız şikayetçi olmadı
Kadına şiddet kamerada! Mahalleli kurtardı genç kız şikayetçi olmadı
Erdoğan'dan 'AK Parti kapatılacak' diyen Ahmet Şık'a tepki: Bu zat teröristin tekidir gücü yetmez
Erdoğan'dan 'AK Parti kapatılacak' diyen Ahmet Şık'a tepki: Bu zat teröristin tekidir gücü yetmez
Thodex'in patronu Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanacak
Thodex'in patronu Arnavutluk'ta hakim karşısına çıktı! Tutuklu yargılanacak
Sapık İmam Hatipli sözleriyle hapis yatan Gülşen'in ezan videosu çıktı
Sapık İmam Hatipli sözleriyle hapis yatan Gülşen'in ezan videosu çıktı
Habertürk sunucusu Ebru Baki: İki kahveye ödediğim paraya inanamadım
Habertürk sunucusu Ebru Baki: İki kahveye ödediğim paraya inanamadım
Muharrem İnce'ye, Selahattin Demirtaş sürprizi! 'Gösterin siyaseti bırakıyorum' deyip imza attı ama...
Muharrem İnce'ye, Selahattin Demirtaş sürprizi! 'Gösterin siyaseti bırakıyorum' deyip imza attı ama...
Kirchner'a suikast girişiminin anları kamerada
Kirchner'a suikast girişiminin anları kamerada