30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde İzel bayıldı

30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan, ikinci konserlerini Fethiye'de verdi. Konser sırasında baygınlık geçiren İzel, yürekleri ağza getirirken, şarkıcının yardımına arkadaşları Çelik ve Ercan koştu.

90'lı yıllara damga vuran, albüm satışları rekor kıran efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmişti.

İkinci konser Fethiye'deydi

İzel - Çelik - Ercan, İstanbul'un ardından ikinci konserlerini Muğla'nın Fethiye ilçesinde verdi. Ancak konser sırasında korkutan anlar yaşandı.

Sahnede fenalaştı

İzel şarkı söylediği esnada bir anda fenalaştı. Sahnede fenalaşıp bayılan İzel'in yardımına Çelik ve Ercan yetişti. O anlar İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen seyirciler tarafından kaydedildi.