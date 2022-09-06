Emniyet'ten CHP’li Murat Bakan hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislerin maaş promosyonu üzerinden yaptığı açıklamalardan dolayı CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, polislerin maaş promosyonlarıyla ilgili sık sık gündeme gelen iddialarla ilgili açıklama yapıldı. Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana tarihi başarılara imza attığı, günümüzde ise en başarılı dönemini geçirdiğinin belirtildiği açıklamada; teşkilatın terörle mücadelede önemli başarılar sağladığı, her türlü suç ve suçluyla mücadelesine devam ettiği ve özellikle organize suç örgütlerine darbe üstüne darbe indirdiği not düşüldü.

Açıklamada, yaşanan sürecin vatandaşlar tarafından takdirle karşılandığı, birtakım odaklarıysa rahatsız ettiği kaydedilirken, son zamanlarda bazı kişi ve kurumların Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin promosyon sözleşmesini gündeme getirdiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şu ifadelere yer verildi:

“Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18 Mart 2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 liradan 300 liraya çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir noktada promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur. Yani 300 lira sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatının tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır.”

Açıklamada, tüm bu atılan adımlara rağmen 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yeniden görüşmeler gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği, bu görüşmelerin halen devam ettiği hatırlatıldı.

Polislerin maaş promosyonu söylemlerinden ve açıklamalarından ötürü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacağının bildirildiği Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında, “Henüz bu görüşmeler sonuçlanmamışken, maaş promosyonu üzerinden algı operasyonuna girişmek, bundan siyasi rant elde etmeye çalışmak iyi niyetle açıklanamaz. Bu, büyük fedakarlıklarla görev yapmakta olan meslektaşlarımızın çalışmalarına destek değil adeta köstek olmaktır. Sayısız kez açıklama yapmamıza rağmen Polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadeleri kullanıldı.