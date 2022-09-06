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Meral Akşener 'bakanlık' tartışmasına noktayı koydu: 'HDP’nin olduğu masada biz olmayız'

Meral Akşener 'bakanlık' tartışmasına noktayı koydu: 'HDP’nin olduğu masada biz olmayız'

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye elbette bakanlık verilebilir" sözleri üzerine başlayan tartışmaya İYİ Parti'den gelen tepkiler sürerken Genel Başkan Meral Akşener, "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" dedi.

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CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." cevabı verdi. İYİ Parti'den Gürsel Tekin'e "AK Parti'ye hizmet ediyor", "Kime neyi veriyorsun, kime sordun" tepkileri gelirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tartışmalara noktayı koydu.

İl Başkanları Akşener'e sordu...

Meral Akşener, Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda CHP'li Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık verilebileceği yönündeki sözleri de gündeme geldi. HaberTürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, Söz alan birçok il başkanı o sözleri eleştirdi, HDP’nin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

HDP’nin olduğu masada biz olmayız!

İl başkanlarının konuşmasının ardından söz alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı.

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